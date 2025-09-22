Am Dienstag ziehen über Österreich Wolken auf

Insgesamt dominiert am Dienstag bewölktes Wetter, stellenweise mit Regen oder einzelnen Schauern. Sonnige Abschnitte sind vor allem zu Tagesbeginn im Westen und Süden möglich, die Temperaturen erreichen 14 bis 21 Grad.

Die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwischen 14 und 21 Grad - mit den höchsten Werten Richtung Südosten.

„Es ist wechselnd bewölkt, insgesamt überwiegen aber die Wolken, besonders im Norden des Landes. Hinzu kommen etwas Regen oder einzelne Regenschauer“, so lautet die Wetterprognose der GeoSphere für Dienstag. Der Schwerpunkt liegt dabei am Nachmittag vor allem im Süden Österreichs. Im Westen und Süden kommt anfangs zeitweise noch die Sonne vermehrt durch. Die Frühtemperaturen liegen zwischen 9 und 17 Grad. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen zwischen 14 und 21 Grad – mit den höchsten Werten Richtung Südosten.



