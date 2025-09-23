20-Jähriger überrollt und verstorben – Autolenker beging Fahrerflucht

Am frühen Montagabend ereignete sich im Bezirk Baden ein tragischer Unfall: Ein Auto überrollte einen Motorradfahrer – und fuhr dann einfach davon. Der Motorradfahrer verstarb, die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden.

Am 22. September 2025 fuhr ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Neunkirchen gegen 19.15 Uhr mit dem Motorrad auf der A2 (Straßenkilometer 33,5) in Fahrtrichtung Wiener Neustadt. Im Bereich Leobersdorf im Bezirk Baden passierte das erste Unglück: Er fuhr einem vor ihm fahrenden Auto vermutlich ungebremst auf und kam dadurch zu Sturz. Doch es kam noch schlimmer: „Ein nachfolgender, bislang unbekannter PKW-Lenker konnte den Angaben von Zeugen zufolge dem zu Sturz gekommenen Motorradlenker offensichtlich nicht mehr ausweichen und überrollte diesen“, schilderte die Polizei. Für den 20-Jährigen kam jede Hilfe zu spät: Der wenig später eingetroffene Notarzt konnte nur mehr den Tod des Motorradlenkers feststellen.

Polizei bittet um Mithilfe

Der Autofahrer, der den 20-Jährigen überrollt hatte, blieb jedoch nicht stehen, sondern fuhr davon. Nun bittet die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach ihm: „Bei dem fahrerflüchtigen Fahrzeug dürfte es sich um einen dunklen SUV handeln. Zweckdienliche Hinweise werden an die Autobahnpolizeiinspektion Tribuswinkel unter der Telefonnummer 059133-3314 erbeten.“ Zwei Fahrstreifen der A 2 waren in der Zeit von 19:15 bis 22:22 Uhr für Erhebungen zum Unfallhergang und für Aufräumarbeiten gesperrt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 15:26 Uhr aktualisiert