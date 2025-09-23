Amira Aly sorgt mit freizügigem Mallorca-Shooting für Aufsehen

Amira Aly sorgt erneut für Schlagzeilen: Die gebürtige Klagenfurterin ist das Gesicht der neuen Lascana-Kampagne und zeigt sich beim Dessous-Shooting auf Mallorca so freizügig wie noch nie.

Nachdem sie erst vor wenigen Tagen mit ihrer Weihnachtskollektion durch die Medien ging, sorgt Pocher-Ex Amira Aly nun erneut für Schlagzeilen: Die gebürtige Klagenfurterin ist das Gesicht der Herbst- und Winterkampagne des Unterwäsche- und Bademodenlabels Lascana – und zeigt sich dafür ungewohnt freizügig. Für ein Dessous-Shooting ließ sie die Hüllen fallen und räkelte sich in Unterwäsche vor der Kamera.

„Es war schon immer ein Traum von mir“

„Es war schon immer ein Traum von mir, das Gesicht einer solchen Kampagne zu sein“, freut sich Amira Aly. „Natürlich war es etwas Besonderes, mich das erste Mal in Lingerie der Öffentlichkeit zu zeigen, aber ich bin so glücklich, dass ich diese neue und tolle Erfahrung erleben durfte“, betont die Kärntnerin.

Dessous-Shooting auf Mallorca

Die Lascana-Kampagne wurde wurde auf der Baleareninsel Mallorca gedreht. In Palma und auf einer Finca entstanden Bilder, die Amira Aly in entspannten Urlaubsmomenten zeigen. Slogans wie „Entdecken. Erleben. Lieben wir!“, „Getting Ready. Lieben wir!“ oder „Happy Mornings. Lieben wir!“ unterstreichen die spätsommerliche Stimmung. Die Kampagne wird online auf der Lascana-Homepage, über Social Media und bei Partnern der Marke zu sehen sein. Auch in den Lascana-Stores und Shop-in-Shop-Flächen wird sie präsentiert.

Lascana glücklich über Kooperation mit Amira Aly

Bei Lascana freut man sich über die Zusammenarbeit mit der TV-Moderatorin und Podcasterin: „Wir freuen uns riesig, dass @amiraaly Teil unserer diesjährigen Herbst-/Winterkampagne 2025/2026 ist“, erklärt das deutsche Modeunternehmen in den sozialen Medien. Amira Aly steht für sie „für Weiblichkeit, Selbstbewusstsein und dafür, sich in seiner Haut wohlzufühlen“ – das entspricht genau dem Kampagnenmotto „Lieben wir“. Aly ist die Exfreundin des deutschen Comedians Oliver Pocher. Nach ihrer Trennung 2023 sorgte ihr Rosenkrieg immer wieder für Schlagzeilen.