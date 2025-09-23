Nach LKW-Unfall auf A12: 13 Kilometer Stau, über eine Stunde Zeitverlust

Nach einem LKW-Unfall ist es auf der Inntal Autobahn (A12) in Tirol vor der Anschlussstelle Hall Mitte in Fahrtrichtung Innsbruck im Frühverkehr zu einem langen Stau gekommen, wie der ÖAMTC berichtet.

Gegen 6.15 Uhr ist es der LKW-Unfall laut Informationen des ÖAMTC geschehen, wegen verlorener Ladung musste daraufhin ein Fahrstreifen für die Dauer der Aufräumarbeiten gesperrt werden. Näheres zum Unfallhergang war bis dato nicht bekannt. Jedenfalls bekannt war, dass dieser eine gesperrte Fahrstreifen gereicht hat, um einen Stau im Frühverkehr von rund 13 Kilometern zu verursachen – von der Anschlussstelle Hall bis zurück nach Schwaz. Um 7.15 Uhr betrug der Zeitverlust schon über eine Stunde. Zusätzlich ist es dadurch auch auf der Ausweichstrecke – der Tiroler Straße (B171) – zu Verzögerungen gekommen, wie der ÖAMTC berichtet.

Update 10.05 Uhr: „Ladegut und Fahrzeugteile verteilten sich auf der Fahrbahn“

Wie die Polizei nun berichtet, war ein 20-jähriger Ungar mit seinem Sattelkraftfahrzeug in Richtung Westenunterwegs, als er aus unbekanntem Grund die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Dabei touchierte er die Leitplanke und geriet über die Asphaltkante. Der Sattelauflieger streifte dabei die Überkopfmautkontrollanlage, wodurch die Plane, das Dach und die Heckklappe des Anhängers abgerissen wurden. „Ladegut und Fahrzeugteile verteilten sich auf der Fahrbahn“, so die Beamten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 10:05 Uhr aktualisiert