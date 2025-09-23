Nach Telefonat: Salzburger (36) zahlt Vermögen, wird dann stutzig

An diesem Tag wurde er von einer vermeintlichen Mitarbeiterin einer Investmentplattform kontaktiert und dabei in ein längeres Telefonat verwickelt, berichtet nun die Polizei. Daraufhin hat der 36-Jährige gleich mehrere Transaktionen durchgeführt. Erst nach dem Telefonat und den Investitionen in vermeintliche Kryptowährung kamen ihm dann allerdings Bedenken. Doch da war es schon zu spät, laut Polizei liegt die Schadenssumme im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen nun.