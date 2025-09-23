Skip to content
Erst nachdem er investiert hatte, wurde der 36-jährige Salzburger stutzig und erstattete Anzeige.
Salzburg-Umgebung
23/09/2025
Da war es zu spät

Nach Telefonat: Salzburger (36) zahlt Vermögen, wird dann stutzig

Mehr als 100.000 Euro hat ein 36-jähriger Salzburger verloren. Er ist bereits am Donnerstag, 18. September 2025, Opfer eines schweren Anlagebetrugs geworden.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
An diesem Tag wurde er von einer vermeintlichen Mitarbeiterin einer Investmentplattform kontaktiert und dabei in ein längeres Telefonat verwickelt, berichtet nun die Polizei. Daraufhin hat der 36-Jährige gleich mehrere Transaktionen durchgeführt. Erst nach dem Telefonat und den Investitionen in vermeintliche Kryptowährung kamen ihm dann allerdings Bedenken. Doch da war es schon zu spät, laut Polizei liegt die Schadenssumme im unteren sechsstelligen Bereich. Die Ermittlungen laufen nun.

