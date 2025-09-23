Kaltfront ist da: Was das für die Temperaturen in Österreich bedeutet

Pünktlich mit dem Start in den kalendarischen Herbst Montagabend, am 22. September 2025, ist auch eine Kaltfront hierzulande eingezogen. Was das für die Temperaturen in Österreich bedeutet, erfahrt ihr hier bei uns.

Von über 30 auf unter 20 innerhalb kürzester Zeit: Eine Kaltfront lässt die Temperaturen in ganz Österreich herabstürzen.

Der Sommer ist mit einigen sehr warmen Tagen – teils wurden auch Rekorde gebrochen – zu Ende gegangen. So wurden etwa am Freitag die 30 Grad nur knapp verfehlt, dennoch hatte die Hälfte der Wetterstationen in Österreich „den wärmsten 19. September seit Messbeginn verzeichnet“, erklären die Meteorologen der „österreichischen Unwetterzentrale“ auf Facebook. Tags darauf hat die Wetterstation an der Uni Innsbruck überhaupt die höchste Herbst-Temperatur (meteorologischer Herbst beginnt am 1. September) seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahre 1877 erreicht. An dem Tag hatte es in Innsbruck 32,4 Grad.

Kaltfront lässt die Temperaturen in Österreich purzeln

Mit diesen Temperaturen ist im Westen des Landes bereits seit gestern, im Rest Österreichs ab dem heutigen Dienstag Schluss. Eine Kaltfront ist nämlich eingezogen und lässt die Temperaturen in den kommenden Tagen deutlich abkühlen. Hatte es in den letzten Tagen also stellenweise immer noch 30 Grad und mehr, können wir uns am Dienstag etwa drüber freuen, wenn wir überhaupt die 20-Grad-Marke knacken. Die Höchsttemperaturen liegen nämlich zwischen 14 und 21 Grad. Zusätzlich erwartet uns „etwas Regen oder einzelne Regenschauer“, so die „GeoSphere Austria“ in ihrer Prognose.

So werden die Temperaturen in Österreich die kommenden Tage

Von der 20-Grad-Marke können wir dann die Tage darauf nur träumen. Während am Mittwoch und am Donnerstag die Höchsttemperaturen nicht höher als 17 Grad klettern werden, könnte es sich am Freitag noch einmal ganz knapp ausgehen. Am Samstag dann aber wieder der Rückschlag auf Höchstwerte von zehn bis 16 Grad.

Welche Höchsttemperaturen wird es in den kommenden Tagen in Österreich haben? Dienstag , 23. September: 14 bis 21 Grad

, 23. September: 14 bis 21 Grad Mittwoch , 24. September: elf bis 17 Grad

, 24. September: elf bis 17 Grad Donnerstag , 25. September: zehn bis 17 Grad

, 25. September: zehn bis 17 Grad Freitag , 26. September: zwölf bis 20 Grad

, 26. September: zwölf bis 20 Grad Samstag, 27. September: zehn bis 16 Grad

Wetter in Österreich präsentiert sich stellenweise trist und herbstlich

Das Wetter selbst präsentiert sich in Österreich die kommenden Tage ebenfalls trist und herbstlich. Dichte Wolken und Regen sind etwa am Mittwoch „in allen Landesteilen zumindest zeitweise“ zu erwarte. Vor allem im Süden und Westen im Gebirgsstau können sie auch schauerartig verstärkt sein. Auch der Donnerstag bringt vor allem im Norden und Osten, teilweise aber auch im Westen, für „trüb-nasses Wetter“, so die Meteorologen. Sonnige Auflockerungen könnte es jedoch von Südwesten her geben, doch auch hier sind einzelne Regenschauer nicht ausgeschlossen.

Samstag fällt vielerorts wohl „trüb und ganztägig regnerisch aus“

Am Freitag überwiegen in vielen Regionen weiterhin die Wolken, zwischendurch können auch Regen bzw. Regenschauer auftreten. Nördlicher der Gebirge zeichnen sich aktuell vorübergehende Föhneffekte ab, wodurch sich alpennordseitig das ein oder andere Sonnenfenster öffnen könnte, weiß die „GeoSphere Austria“ weiter. Der Samstag sieht aktuellen Vorhersagen zufolge wieder überwiegend trüb und ganztägig regnerisch aus – zumindest im Südosten und Osten Österreichs. Im Westen könnte zwischen den Regenschauern schon auch einmal die Sonne durch die Wolken lächeln.