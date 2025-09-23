Erdbeben in Niederösterreich: Grollen zu hören, Gegenstände bewegen sich

Wie die "GeoSphere Austria" berichtet, hat sich in der Nacht auf Dienstag, 23. September 2025 um 3.12 Uhr, in Niederösterreich ein schwaches Erdbeben ereignet, das teils deutlich verspürt wurde.

Knapp fünf Kilometer südwestlich von Gloggnitz hat sich das Beben der Stärke 1,2 ereignet, in Schlagl (Gemeinde Raach, Bezirk Neunkirchen) wurde es auch „von einigen Personen deutlich wahrgenommen“, so die Experten der „GeoSphere Austria„. Und weiter: „Gegenstände bewegten sich und ein Grollen war zu hören.“ Schäden an Gebäuden oder dergleichen seien bei dieser Stärke jedoch auszuschließen.