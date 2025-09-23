Skip to content
/ ©Canva
Ein Bild auf 5min.at zeigt die Kurven eines Seismographen.
Ein schwaches Erdbeben hat ein paar Niederösterreicher am Dienstag geweckt.
Bezirk Neunkirchen / NÖ
23/09/2025
In der Nacht

Erdbeben in Niederösterreich: Grollen zu hören, Gegenstände bewegen sich

Wie die "GeoSphere Austria" berichtet, hat sich in der Nacht auf Dienstag, 23. September 2025 um 3.12 Uhr, in Niederösterreich ein schwaches Erdbeben ereignet, das teils deutlich verspürt wurde.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(76 Wörter)

Knapp fünf Kilometer südwestlich von Gloggnitz hat sich das Beben der Stärke 1,2 ereignet, in Schlagl (Gemeinde Raach, Bezirk Neunkirchen) wurde es auch „von einigen Personen deutlich wahrgenommen“, so die Experten der „GeoSphere Austria„. Und weiter: „Gegenstände bewegten sich und ein Grollen war zu hören.“ Schäden an Gebäuden oder dergleichen seien bei dieser Stärke jedoch auszuschließen.

