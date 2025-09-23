Nova Rock 2026: Iron Maiden, The Cure & Volbeat als Headliner bestätigt

Das Line-up für das Nova Rock Festival 2026 verspricht ein musikalisches Großereignis der Extraklasse zu werden. Mit Iron Maiden, The Cure, Volbeat und Bring Me the Horizon stehen vier internationale Top-Acts als Headliner fest.

Das Nova Rock Festival findet von 11. bis 14. Juni 2026 in Nickelsdorf im Burgenland statt – und dürfte erneut zum Pflichttermin für Rock-, Metal- und Alternative-Fans aus ganz Europa werden.

Die Veranstalter gaben heute die vollständigen Headliner bekannt Donnerstag (11. Juni): Volbeat Freitag (12. Juni): The Cure Samstag (13. Juni): Iron Maiden Sonntag (14. Juni): Bring Me the Horizon

Iron Maiden kehrt zurück nach Österreich

Die britische Metal-Legende Iron Maiden kehrt nach ihrem umjubelten Wien-Gastspiel im Ernst-Happel-Stadion 2024 zurück nach Österreich – diesmal auf die große Festivalbühne in Nickelsdorf. Auch die britische Kultband The Cure wird mit ihrem einzigartigen Mix aus Gothic, New Wave und Alternative für Gänsehautstimmung sorgen. Schon zuvor war bekannt geworden, dass Bring Me the Horizon am Sonntag als Headliner auftreten werden. Ebenfalls mit dabei: The Offspring, die ein energiegeladenes Gastspiel versprechen.

Hochkarätiger Acts heizen Publikum ein

Neben den Headlinern haben die Veranstalter auch eine Reihe weiterer hochkarätiger Acts bestätigt. So wurden unter anderem Feine Sahne Fischfilet, Papa Roach, A Perfect Circle, Architects und Sabaton für das Nova Rock 2026 gebucht. Das Line-up zeigt einmal mehr die stilistische Bandbreite des Festivals – von klassischem Heavy Metal über modernen Metalcore bis zu Punkrock und Alternativerock.

Vorverkauf für das Nova Rock 2026 läuft bereits

Die Festivalleitung betont: „Wir wollen Nova Rock 2026 wieder zu einem unvergesslichen Erlebnis machen – mit internationalen Größen, starker österreichischer Beteiligung und einer Atmosphäre, die es nur in Nickelsdorf gibt.“ Der Vorverkauf für das Nova Rock 2026 läuft bereits. Wer eines der begehrten Tickets ergattern möchte, sollte sich beeilen – erfahrungsgemäß sind viele Ticketkategorien rasch ausverkauft.