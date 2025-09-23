Metaller KV-Verhandlungen: „Angesichts der dramatischen Situation…“

Die Kollektivvertrags-Verhandlungen der Metaller sind am gestrigen Montag, 22. September 2025, fast schon in Rekordzeit abgeschlossen worden. Industrie und Gewerkschaft sind mit dem Abschluss zufrieden.

Die längste Wirtschaftsflaute seit rund 80 Jahren hat auch bei den Kollektivvertrags-Verhandlungen erste Zugeständnisse gebracht. Nachdem unter anderem auch eine Nulllohnrunde angedroht wurde, konnte man sich seitens der Gewerkschaften und der Industrie bei den Metallern dennoch in Rekordzeit auf einen neuen Kollektivvertrag einigen. Die Eckpunkte: Lohn- und Gehaltserhöhungen in der Höhe von 1,41 Prozent sowie Einmalprämien. Alles dazu auch hier: Metaller-KV-Abschluss: Lohnerhöhung und Prämie beschlossen.

Das ist der Metaller-KV-Abschluss: Ab November 2025: KV-Gehälter und Lehrlingseinkommen: plus zwei Prozent

Ist-Einkommen: plus von 1,41 Prozent

Zulagen: plus zwei Prozent

Zulage für Nachtarbeit bzw. für die dritte Schicht: plus 7,54 Prozent

zwei Einmalzahlungen in Höhe von je 500 Euro (Dezember 2025 und Juli 2026)

Lehrlinge bekommen einmalig 250 Euro; wechseln Lehrlinge bis Ende Juni 2026 in ein Arbeitsverhältnis, bekommen sie noch einmal 250 Euro

Anstelle der Kaufkraftsicherungsprämie kann in Betrieben auch eine Umwandlung in bis zu vier Freizeittage unter Fortzahlung des Gehalts vereinbart werden. Dafür ist aber eine Betriebsvereinbarung notwendig. Ab November 2026: KV-Gehälter und Lehrlinseinkommen: plus 2,1 Prozent

Aufwandsentschädigungen und Zulagen: plus 2,1 Prozent

Ist-Einkommen: plus 1,9 Prozent

Zulage für Nachtarbeit bzw. dritte Schicht: plus 7,01 Prozent

Gewerkschaften: „Konnten Nulllohnrunde verhindern“

Der zügige und rasche Abschluss war allerdings auch so gewollt, berichten nun die Gewerkschaften PRO-GE und GPA. Grund dafür war einerseits der Stellenabbau in der Industrie wegen der Schwierigkeiten in den vergangenen Monaten und Jahren, andererseits auch die Teuerung, die Arbeitnehmer nach wie vor belasten würde. „Mit dem Krisenabschluss für zwei Jahre konnten wir Nulllohnrunden verhindern und die Kaufkraft der Beschäftigten sichern“, so die beiden Chefverhandler, Reinhold Binder (PRO-GE) und Mario Ferrari (GPA). Und weiter: „Wir haben angesichts der dramatischen Situation gemeinsam mit unseren Sozialpartnern Verantwortung übernommen. Planbarkeit und Sicherheit für Beschäftigte sowie für Betriebe sind jetzt das Wichtigste, um Vertrauen für die Zukunft zu schaffen.“

IV: „Er erzielte Abschluss schafft dafür eine notwendige Grundlage“

Seitens der Industriellenvereinigung (IV) heißt es in einer ersten Stellungnahme, dass man „in einer schwierigen Situation rasch einen tragbaren Kompromiss erzielt habe“, so IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. Vorrang habe in den Unternehmen die Sicherung der Beschäftigung unter gleichzeitiger Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit. „Nur wenn Betriebe wirtschaftlich überlebensfähig bleiben, können Arbeitsplätze langfristig erhalten werden. Der jetzt erzielte Abschluss schafft dafür eine notwendige Grundlage“, so Neumayer.

©Philipp Horak / IV IV-Generalsekretär Christoph Neumayer spricht von einem „tragbaren Kompromiss in einer schwierigen Situation“.

Bundeskanzler Stocker: „Es verdient große Anerkennung…“

Auch Bundeskanzler Christian Stocker hat sich zum Abschluss der Metaller-KV-Verhandlungen gemeldet: „Es verdient große Anerkennung, dass die Sozialpartner in diesen wirtschaftlich herausfordernden Zeiten Verantwortung übernehmen und damit das Richtige für Österreich tun.“ Der Metaller-Gehaltsabschluss sei ein „positives Zeichen“ und trage dazu bei, das Inflationsziel von zwei Prozent im kommenden Jahr auch zu erreichen. „Nur so werden wir die Lohn-Preis-Spirale durchbrechen und die Teuerung nachhaltig in den Griff bekommen“, so Stocker.

©BKA / Andy Wenzel Bundeskanzler Christian Stocker spricht beim Metaller-Abschluss von einem „positiven Zeichen“.