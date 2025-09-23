Unfalldrama in Nassereith: Ein Toter, drei Verletzte

Im Gemeindegebiet von Nassereith (Bezirk Imst, Tirol) ist ein Autofahrer bei einem schweren Unfall verstorben. Mehrere Personen wurden zudem verletzt.

Ein schwerer Unfall in Tirol hat ein Todesopfer und drei Verletzte gebracht.

Am späten Montagnachmittag, 22. September 2025 gegen 17.30 Uhr, war ein 64-jähriger Deutscher mit seinem Auto auf der Fernpassstraße unterwegs, als er im Bereich der Unterflurtrasse bei Nassereith aus bisher unbekanntem Grund auf die Gegenfahrbahn geriet und gegen ein entgegenkommendes Sattelkraftfahrzeug stieß. Der Autofahrer wurde dabei tödlich verletzt, berichtet die Polizei nun.

Drei weitere Verletzte

Das Sattelkraftfahrzeug geriet im Zuge des Unfalls ebenfalls auf die Gegenfahrbahn und krachte dort in zwei weitere Autos, die von einem 40-jährigen Deutschen bzw. einem 43-jährigen Polen gelenkt wurden. Die beiden sowie eine Beifahrerin wurden bei den Unfällen verletzt, alle Fahrzeuge wurden schwer beschädigt. „Die Fernpassstraße musste bis 20.45 Uhr total gesperrt werden“, so die Beamten abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 14:04 Uhr aktualisiert