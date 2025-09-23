KI schreibt Bewerbungen besser – aber Recruiter sind skeptisch!

KI soll bessere Bewerbungen schreiben als Menschen, sagen 57 % der Jobsuchenden. Doch eine Umfrage zeigt: 68 % sind überzeugt, dass Recruiter KI-Texte sofort erkennen – und damit wackelt das klassische Motivationsschreiben.

KI erobert den Bewerbungsprozess – doch Recruiter setzen weiter auf ihre Menschenkenntnis.

KI-Bewerbungen: Jobsuchende setzen auf ChatGPT & Co.

Eine aktuelle Umfrage der mobilen Jobplattform hokify unter 1.600 Teilnehmenden zeigt: 57 Prozent der Jobsuchenden sind überzeugt, dass KI bessere Bewerbungen schreibt als Menschen. Besonders ChatGPT wird genutzt, um Anschreiben zu optimieren oder professioneller wirken zu lassen.

Recruiter:innen erkennen KI-Bewerbungen sofort

Gleichzeitig bleibt die Skepsis groß: 68 Prozent der Befragten glauben, dass Personalverantwortliche KI-generierte Bewerbungen sofort entlarven. Das Vertrauen in die Fähigkeit der Recruiter/innen wächst deutlich – 2023 lagen die Werte noch bei 53 Prozent. Diese Entwicklung steht nicht allein: Beim Thema Arbeitsmarkt etwa zeigen Forscher aus Graz, welche Maßnahmen in der KI-Revolution nötig sind.

Bewerber:innen nutzen KI trotz Risiko

Bemerkenswert: 38 Prozent setzen KI ein, obwohl sie überzeugt sind, dass Recruiter dies durchschauen. Hokify-CEO Jutta Perfahl-Strilka erklärt: „Was wie ein Widerspruch klingt, ist logisch – KI liefert das Gerüst, die Persönlichkeit kommt vom Menschen.“

Motivationsschreiben verlieren an Bedeutung

Ein klarer Trend: Nur noch 46 Prozent der Jobsuchenden halten ein Motivationsschreiben für notwendig. 2023 waren es noch 49 Prozent. Unternehmen, die weiterhin auf lange Texte setzen, riskieren künftig, seitenlange KI-generierte Schreiben zu erhalten. Das passt zum schon länger geführten Diskurs über die Vereinfachung von Bewerbungsprozessen.

Zukunft der Bewerbung: Persönlicher und einfacher

Expert:innen sehen die Lösung klar: weg von starren Bewerbungsritualen, hin zu mehr Persönlichkeit und Transparenz. Kurze Chats, Videobewerbungen oder praxisnahe Aufgabenstellungen könnten Motivation und Stärken authentischer zeigen. Entscheidend sei, Barrieren konsequent abzubauen und den Prozess mobil und unkompliziert zu machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 10:22 Uhr aktualisiert