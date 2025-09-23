Auto kracht in Supermarkt-Auslage während Öffnungszeiten

In Wiener Neudorf ist am Montag ein Pkw während der Öffnungszeiten in die Auslagenscheibe eines Supermarktes gefahren. Die Lenkerin sowie alle Anwesenden blieben unverletzt. Die Feuerwehr rückte mit 13 Kräften aus.

Ein ungewöhnlicher Unfall sorgte am Montag, dem 22. September 2025, gegen 17.10 Uhr für Aufregung in Wiener Neudorf. Ein Pkw fuhr während der Geschäftszeiten direkt in die Auslagenscheibe eines Supermarkts. Die Feuerwehr rückte mit 13 Kräften aus.

©Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf Die zerstörte Scheibe wurde im Anschluss durch die Feuerwehr provisorisch verschlossen, um das Gebäude abzusichern. ©Freiwillige Feuerwehr Wiener Neudorf Die Feuerwehr Wiener Neudorf war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 13 Mitgliedern im Einsatz.

Lenkerin, Kunden und Personal unverletzt

Das Fahrzeug – ein Elektroauto, gelenkt von einer Frau – krachte aus bisher unbekannter Ursache gegen die Glasfront des Geschäfts. Dabei wurden nicht nur die Scheibe beschädigt, sondern auch mehrere Waren im Eingangsbereich in Mitleidenschaft gezogen. Trotz des Schreckmoments gab es eine gute Nachricht: Die Lenkerin, Kunden sowie das Personal blieben unverletzt. Die Polizei war rasch vor Ort und übernahm die Ermittlungen zur Unfallursache. Ob ein technisches Gebrechen oder ein Fahrfehler vorlag, ist derzeit noch unklar.

Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen im Einsatz

Nach dem Eintreffen der Einsatzkräfte wurde das beschädigte Fahrzeug vorsichtig vom Gebäude entfernt. Die zerstörte Scheibe wurde im Anschluss durch die Feuerwehr provisorisch verschlossen, um das Gebäude abzusichern. Unterstützt wurde die Feuerwehr dabei vom Wirtschaftshof der Marktgemeinde Wiener Neudorf, der weiteres Material bereitstellte. Die Feuerwehr Wiener Neudorf war mit drei Fahrzeugen und insgesamt 13 Mitgliedern im Einsatz. Der Supermarktbetrieb musste kurzzeitig unterbrochen werden, konnte aber wenig später fortgesetzt werden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 10:41 Uhr aktualisiert