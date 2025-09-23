Schock im Winterreifentest: Jeder dritte Reifen fällt durch!

Der aktuelle ÖAMTC-Winterreifentest sorgt für Aufsehen: Von 31 geprüften Modellen fielen elf komplett durch. Vor allem Billig-Reifen zeigten gefährliche Schwächen – bei Nässe wird der Bremsweg zur lebensgefährlichen Falle.

Beim aktuellen Winterreifentest des ÖAMTC wurden erstmals 31 Modelle der Dimension 225/40 R18 geprüft. Das Ergebnis ist alarmierend: Elf Reifen erhielten die Bewertung „nicht genügend“, alle aus dem Budget-Segment. Damit ist mehr als ein Drittel der getesteten Modelle durchgefallen. „225/40 R18 ist eine zunehmend an Beliebtheit gewinnende Größe für Fahrzeuge der unteren Mittelklasse. Die 31 getesteten Modelle sind in sechs Premium-, elf Quality- und 14 Budget-Reifen aufgeteilt“, erklärt ÖAMTC-Experte Steffan Kerbl. Ganz anders die Premium-Reifen: Alle sechs getesteten Modelle konnten mit dem Gesamturteil „gut“ überzeugen. Testsieger war der Goodyear UltraGrip Performance 3, gefolgt vom Michelin Pilot Alpin 5 und dem Bridgestone Blizzak 6.

©ÖAMTC/Marc Wittkowski Über ein Drittel „nicht genügend“, Premium-Reifen überzeugen in der Umweltbilanz

Große Unterschiede auf nasser Fahrbahn

Besonders deutlich traten die Schwächen bei den Bremstests auf nasser Fahrbahn zutage. Während der Goodyear-Reifen nach 31,7 Metern zum Stehen kam, benötigte der Syron Everest 2 satte 47,1 Meter – rund 15 Meter mehr. „Zur besseren Verdeutlichung können auch die Restgeschwindigkeiten betrachtet werden. Während der Goodyear schon zum Stehen gekommen ist, hat man mit dem Evergreen noch 40 km/h und mit dem Syron sogar knapp 46 km/h auf dem Tacho. Ein Zusammenstoß bei solchen Geschwindigkeiten könnte drastische Folgen haben“, erläutert Kerbl.

Quality-Reifen mit gemischten Ergebnissen

Im Mittelfeld lagen die sogenannten Quality-Reifen: Acht von elf getesteten Modellen wurden als „befriedigend“ eingestuft und gelten damit zumindest eingeschränkt als empfehlenswert. Drei Produkte schafften lediglich ein „genügend“ und erhielten somit keine Kaufempfehlung „Drei der elf Produkte dieser Kategorie erreichten nur ein ‚genügend‘ und somit keine Kaufempfehlung. Die übrigen acht Quality-Reifen wurden immerhin mit ‚befriedigend‘ bewertet, was sie zumindest für eine eingeschränkte Kaufempfehlung qualifiziert“, so der ÖAMTC-Experte.

Sicherheit hat Vorrang beim Reifenkauf

Alle elf Reifenmodelle, die nur mit „nicht genügend“ bewertet wurden, hatten vor allem in der Fahrsicherheit große Probleme. „Diese Reifen sind absolut nicht empfehlenswert und stellen ein echtes Sicherheitsrisiko dar. Auffallend war diesmal, dass alle diese elf Reifenmodelle aus dem Budget-Segment stammen“, betont Kerbl. Besonders negativ fiel der Syron Everest 2 auf. „Einerseits erzielt er das beste Ergebnis auf winterlicher Fahrbahn, andererseits ist er auf trockener und nasser Fahrbahn nahezu unbrauchbar und gefährdet damit stark die Fahrsicherheit. Das sorgt letztlich auch dafür, dass er das schlechteste Ergebnis des gesamten Feldes erzielt hat“, so der Experte.

©ÖAMTC/Marc Wittkowski Für den diesjährigen Winterreifentest haben der ÖAMTC und seine Partnerorganisationen erstmals 31 Modelle einer einzigen Dimension getestet.

Sein Fazit: „Trotz der Ergebnisse dieser Testrunde lässt sich festhalten, dass man grundsätzlich nicht pauschal von der Preisklasse auf die Qualität der Reifen schließen sollte. Auch vermeintlich günstigere Modelle können immer wieder mit zufriedenstellenden Leistungen aufwarten. Wer also stets eine gute Wahl treffen will, ist mit Tests wie unserem gut beraten.“

