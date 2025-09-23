Aus der Kurve geschleudert: Wiener (25) bei Motorradunfall verletzt

Ein 25-jähriger Motorradfahrer kam gestern in Bruck an der Leitha in einer Kurve ins Schleudern und stürzte. Der verletzte Wiener wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Klinikum Wiener Neustadt geflogen.

Ein 25-jähriger Mann aus Wien war am 22. September mit dem Motorrad auf der B 15 im Gemeindegebiet von Hof am Leithaberge (Bezirk Bruck an der Leitha in Niederösterreich) unterwegs. Doch dann passierte ein Unglück: In einer Rechtskurve dürfte der Lenker vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schleudern gekommen sein, wie die Polizei informierte. Das Motorrad kam von der Straße ab und blieb in einem angrenzenden Waldstück liegen. Vorbeifahrende Motorradfahrer leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang. Der 25-Jährige wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades mit dem Notarzthubschrauber Christophorus 3 in das Universitätsklinikum Wiener Neustadt geflogen.