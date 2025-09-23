Von wegen gratis parken: 350 Euro für Sekundenstopp

350 Euro für wenige Sekunden Parken – eine ORF-Reportage zeigt, wie kurze Stopps auf Privatgrundstücken zu teuren Besitzstörungsklagen führen. Betroffene sprechen von Schikane, andere von echter Gefahr – die Politik will handeln.

Der Ärger über Anwaltsschreiben wegen Besitzstörung wächst. Wer kurz auf einem Parkplatz hält oder wendet, riskiert oft eine Klagsandrohung. Wer nicht zahlt, muss vor Gericht. Autofahrer-Clubs, Anwälte und Anwältinnen und mittlerweile auch die Politik versuchen, dieser Praxis einen Riegel vorzuschieben.

ORF-Reportage beleuchtet Betroffene in ganz Österreich

Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Geschäftsmodell Abzocke“ sind Ulla Kramar-Schmid und Christoph Seibel quer durch Österreich gefahren. Sie haben mit Betroffenen gesprochen und zeigen Fälle, die zwischen Schikane und echter Besitzstörung liegen. Die Sendung ist am 25. September 2025 um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON zu sehen.

Salzburg: 350 Euro für wenige Sekunden Parken

Eine Frau in Salzburg hielt kurz auf einem schlecht ausgeschilderten Parkplatz neben einem Einkaufszentrum. „Wie ich aussteige, sehe ich die kleinen Schilder, dass du eine Besitzstörungsklage bekommst, wenn du stehen bleibst. […] Auf jeden Fall bin ich sofort wieder eingestiegen und weggefahren – und hab mir nichts dabei gedacht“, schildert sie. Drei Wochen später erhielt sie eine Zahlungsaufforderung über 350 Euro mit Klagsandrohung.

Dornbirn: Bauernhof als Wendeplatz missbraucht

Nicht jede Drohung mit einer Besitzstörungsklage ist bloße Schikane. In Dornbirn wird ein Bauernhof an einer Bundesstraße regelmäßig als Wendeplatz genutzt – von Pkw ebenso wie von Lkw. „Man hat mir darum schon den Hund zusammengefahren, denn der Hund ist einem Auto nachgelaufen, weil das war sein Revier. Und es sind drei kleine Kinder da, immer musst du sagen, ihr dürft da nicht vor gehen, weil da sind Autos“, erklärt die Bäuerin. Hier wird sichtbar, dass Besitzstörung auch eine Frage von Sicherheit für Mensch und Tier sein kann.