Abnehmspritze boomt: Apotheken melden steigende Verkäufe in OÖ

Ursprünglich zur Diabetesbehandlung entwickelt, wird die „Abnehmspritze“ immer häufiger zum Abnehmen genutzt. Apotheken in Oberösterreich berichten von steigenden Verkaufszahlen, Experten warnen jedoch.

Wie der ORF Oberösterreich berichtet, verzeichnen Apotheken in Oberösterreich einen deutlichen Anstieg bei den Verkäufen der Abnehmspritze. Ursprünglich für Diabetes-Patientinnen und Patienten entwickelt, greifen inzwischen immer mehr übergewichtige Menschen darauf zurück – wegen der schnellen Wirkung beim Abnehmen.

Experten warnen vor falschem Einsatz

Mittlerweile gibt es Befürchtungen, dass das Präparat zunehmend als Lifestyleprodukt verwendet wird. „Es wird betont, dass es sich um ein Medikament handelt – und nicht um ein Lifestyleprodukt“, so Martin Clodi von den Barmherzigen Brüdern in Linz.

Risiken für Normalgewichtige

Für normalgewichtige Personen, die nur ein paar Kilo verlieren wollen, sei die Therapie nicht geeignet. Laut Clodi treten Nebenwirkungen bei schlanken Menschen zudem häufiger auf. Grundsätzlich ist das ursprünglich als Diabetesmedikament entwickelte Präparat nur für Menschen gedacht, die an Übergewicht leiden. Gleichzeitig betonen Experten, dass eine dauerhafte Gewichtsabnahme nur durch eine grundlegende Änderung des Lebensstils möglich ist. Generell gilt: Bereits rund die Hälfte der Erwachsenen in Österreich ist übergewichtig – Männer häufiger als Frauen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 18:38 Uhr aktualisiert