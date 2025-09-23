Skip to content
/ ©Pexels
Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Es ist eine Kerze zu sehen.
Anton Esterhazy ist im Alter von 89 Jahren am Montag, 22. September 2025, verstorben.
Österreich / Ungarn
23/09/2025
Anton Esterhazy

Ehemalige Adelsfamilie trauert: Familienoberhaupt Anton Esterhazy tot

Im Alter von 89 Jahren ist am Montag Anton Esterhazy, seines Zeichens Neffe des letzten Fürsten Paul Esterhazy, verstorben.

von Phillip Plattner Phillip Plattner Online-Redakteur Kärnten Steiermark
1 Minute Lesezeit(244 Wörter)

Seit sein Onkel, der letzte Fürst, gestorben ist, war Anton Esterhazy das Familienoberhaupt. Er wurde am 27. Dezember 1936 geboren und hatte bis zu seinem elften Lebensjahr auch in Ungarn gelebt. Bei den Esterhazys handelt es sich um eine der ältesten und angesehensten ehemaligen Adelsfamilien in ganz Europa, das Schloss Esterhazy in Fertöd (Ungarn) erinnert immer noch an sie.

Anton Esterhazy arbeitete im Ausland

Ende des zweiten Weltkriegs ging es für den nun Verstorbenen mit seiner Mutter – sein Vater starb schon, als Anton Esterhazy erst acht Jahre alt war – nach Österreich. Dort sollte er später maturieren, Volkswirtschaft und Ingenieurswesen studierte er an der Universität Leuven in Belgien. Während sich in Ungarn 1956 die Revolution abgespielt hatte, engagierte er sich beim Malteser Hilfsdienst und unterstützte ungarische Flüchtlinge. Auch danach war der Esterhazy-Nachkomme international unterwegs, arbeitete in Belgien bei einer Bank und später dann bei einem multinationalen Unternehmen aus den USA.

Foto in Beitrag von 5min.at zeigt das Schloss Esterhazy in Ungarn.
©pixabay / Janvanbizar
Das Schloss Esterhazy in Fertöd.

Anton Esterhazy hinterlässt einen Sohn

2004 sollte er dann ins Schloss Esterhazy nach Ungarn zurückkehren, wo er seit vielen Jahren auch in einer Wohnung lebte, die ihm von Ungarn selbst zur Verfügung gestellt worden ist. Kritik übte er am Geschäftsführer der Stiftungen und Neffen von Melinda Esterhazy, Paul Esterhazys Ehefrau, weil ihn dieser vom Familienrat ausgeschlossen und dessen Apanage (Anmerkung: Zuwendung in Form von Geld) gekürzt haben soll. Der Verstorbene hatte einen Sohn, Paul-Anton Esterhazy.

