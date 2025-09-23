Ehemalige Adelsfamilie trauert: Familienoberhaupt Anton Esterhazy tot

Seit sein Onkel, der letzte Fürst, gestorben ist, war Anton Esterhazy das Familienoberhaupt. Er wurde am 27. Dezember 1936 geboren und hatte bis zu seinem elften Lebensjahr auch in Ungarn gelebt. Bei den Esterhazys handelt es sich um eine der ältesten und angesehensten ehemaligen Adelsfamilien in ganz Europa, das Schloss Esterhazy in Fertöd (Ungarn) erinnert immer noch an sie.

Anton Esterhazy arbeitete im Ausland

Ende des zweiten Weltkriegs ging es für den nun Verstorbenen mit seiner Mutter – sein Vater starb schon, als Anton Esterhazy erst acht Jahre alt war – nach Österreich. Dort sollte er später maturieren, Volkswirtschaft und Ingenieurswesen studierte er an der Universität Leuven in Belgien. Während sich in Ungarn 1956 die Revolution abgespielt hatte, engagierte er sich beim Malteser Hilfsdienst und unterstützte ungarische Flüchtlinge. Auch danach war der Esterhazy-Nachkomme international unterwegs, arbeitete in Belgien bei einer Bank und später dann bei einem multinationalen Unternehmen aus den USA.

©pixabay / Janvanbizar Das Schloss Esterhazy in Fertöd.

Anton Esterhazy hinterlässt einen Sohn

2004 sollte er dann ins Schloss Esterhazy nach Ungarn zurückkehren, wo er seit vielen Jahren auch in einer Wohnung lebte, die ihm von Ungarn selbst zur Verfügung gestellt worden ist. Kritik übte er am Geschäftsführer der Stiftungen und Neffen von Melinda Esterhazy, Paul Esterhazys Ehefrau, weil ihn dieser vom Familienrat ausgeschlossen und dessen Apanage (Anmerkung: Zuwendung in Form von Geld) gekürzt haben soll. Der Verstorbene hatte einen Sohn, Paul-Anton Esterhazy.