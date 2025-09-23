Gehälter seit Monaten nicht bezahlt: Unternehmen wieder insolvent

Über das Vermögen der "Deep Nature Project GmbH" wurde am Landesgericht Eisenstadt ein Konkursverfahren eröffnet. Betroffen sind 16 Dienstnehmer, es handelt sich um das zweite Insolvenzverfahren nach 2022.

Das Unternehmen „Deep Nature Project GmbH“, das als führender europäischer Hersteller und Vertreiber von Bio-Hanf und Vitalprodukten gilt, hat seinen Sitz in Gols im Burgenland. Die Produktpalette der „Deep Nature Product GmbH“ umfasst dabei Nahrungsergänzungsmittel, Kosmetika, Hanf-Lebensmittel sowie Tierfutterergänzungsmittel.

Zweites Insolvenzverfahren nach 2022 bei Deep Nature Project GmbH

Wie der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) nun bekannt gibt, wird über das Vermögen des Unternehmens, das im Jahr 2004 gegründet wurde, zum zweiten Mal nach 2022 nun ein Insolvenzverfahren eröffnet. Bei der ersten Insolvenz wurde noch ein Sanierungsplan mit einer Quote von 20 Prozent angenommen. In den Jahren 2023 und 2024 wurden dann aber Verluste erwirtschaftet, womit die Zahlung der vereinbarten Quoten für die Schuldnerin schwierig war. Ursprünglich geplante Zahlungen aus der COFAG-Förderung (Stichwort: Corona-Pandemie) trafen verspätet ein und wurden in weiterer Folge auch wieder zurückgefordert. Letztlich war es nicht mehr möglich, Mittel für vertriebsfördernde Maßnahmen bereitzustellen

Mehrere Interessenten an Unternehmensübernahme interessiert

Beim Unternehmen liegen Aktiva in Form von Anlagevermögen vor – „hierunter fallen die Betriebsliegenschaft sowie technische Anlagen und Maschinen sowie der Lagerbestand“, so der AKV weiter. Derzeit 74 Gläubiger sind mit Verbindlichkeiten in Höhe von etwa 3,2 Millionen Euro von der Insolvenz betroffen. Ebenfalls betroffen sind 16 Dienstnehmer, laut AKV wurden Löhne und Gehälter lediglich bis 1. Juni 2025 bezahlt. Während der weitere Verlauf abzuwarten bleibt, seien bereits mehrere Interessenten an der Übernahme des Unternehmensbetriebs interessiert.