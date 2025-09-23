Von 47 auf 19 Amtshandlungen: Bettelverbot in Linz-Urfahr greift

Seit Juni 2025 gilt in der Urfahraner Hauptstraße ein Bettelverbot. Laut Sicherheitsstadtrat Michael Raml zeigt dieses nun erste Wirkung: Die Zahl der Amtshandlungen ist im September rückläufig. Trotzdem halten Kontrollen an.

Der Linzer Sicherheitsstadtrat Dr. Michael Raml appelliert: „Bitte geben Sie kein Geld her, denn es verlängert leider oftmals die Unterdrückung von Menschen durch Bettlerbanden.“

Wie die Stadt Linz in einer Aussendung mitteilt, wurde das Bettelverbot in der Urfahraner Hauptstraße seit Juni 2025 konsequent kontrolliert. Die Zahlen zeigen einen klaren Rückgang: Im Juni gab es 37, im Juli 40 und im August 47 Amtshandlungen. In den ersten drei Septemberwochen (Stichtag 19. September) waren es nur noch 19.

Raml sieht Verbot auf dem richtigen Weg

Sicherheitsstadtrat Dr. Michael Raml zog nach einem Lokalaugenschein mit dem Ordnungsdienst Bilanz: „Der Ordnungsdienst kontrolliert das seit Juni geltende Bettelverbot in der Urfahraner Hauptstraße tagtäglich. Derzeit verzeichnen wir in der Hauptstraße immer noch ein bis zwei Personen, die trotz Anzeigen nach wie vor weiterhin betteln. Die aktuelle Tendenz an notwendigen Amtshandlungen des Ordnungsdienstes zeigt auf, dass wir mit dem Bettelverbot in der Urfahraner Hauptstraße auf dem richtigen Weg sind. Es wird natürlich weiterhin engmaschig kontrolliert, damit wir das geltende Bettelverbot umsetzen“.

Kriminelle Strukturen im Hintergrund

Die Stadt Linz verweist in ihrer Aussendung auch auf die Rolle krimineller Strukturen. Häufig würden Organisationen die Armut von Menschen ausnutzen und die Einnahmen der Bettlern und Bettlerinnen kassieren. Raml appelliert daher: „Bitte geben Sie kein Geld her, denn es verlängert leider oftmals die Unterdrückung von Menschen durch Bettlerbanden.“

