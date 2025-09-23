„Nicht leichtgefallen“: Sacramento verabschiedet sich vom LASK

Der LASK und Cheftrainer João Sacramento haben sich mit sofortiger Wirkung getrennt. Hintergrund ist ein disziplinärer Vorfall innerhalb des Trainerteams, der zur Beendigung der Zusammenarbeit geführt hat.

Sacramento selbst betonte in einer Stellungnahme, dass er volles Verständnis für die Entscheidung des Vereins habe. Aus Loyalität zu seinem Trainerteam habe er den Klub gebeten, auch seinen eigenen Vertrag aufzulösen. „Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen. Ich möchte mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Spielern und Fans für die gemeinsame Zeit bedanken. Mein besonderer Dank gilt der Vereinsführung für ihr Vertrauen und dafür, dass sie mir diesen Schritt ermöglicht hat. Ich wünsche dem Klub für die Zukunft alles Gute“, erklärte der Ex-Trainer.

84 Tage im Amt

João Sacramento war beim LASK nur 84 Tage im Amt und coachte die Linzer in insgesamt neun Spielen. In der Liga gelangen ihm lediglich zwei Siege aus sieben Partien, was einen Punkteschnitt von nur 0,86 pro Spiel bedeutete. Einen seiner seltenen Erfolge feierte er am vergangenen Sonntag im Linz-Derby: Vor 18.134 Fans in der Raiffeisen Arena setzten sich die Athletiker mit 2:0 gegen den FC Blau-Weiß Linz durch. Christoph Lang traf in der 86. Minute, Krystof Danek legte in der Nachspielzeit nach.

LASK Direktor: „Respektieren seine Entscheidung“

Sportdirektor Dino Buric würdigte den Einsatz des Portugiesen: „João hat beim LASK mit großem Einsatz und hoher Professionalität gearbeitet. Er hat stets die Interessen des Vereins in den Vordergrund gestellt. Wir respektieren seine Entscheidung und danken ihm für die Zusammenarbeit. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute.“

Neuer Cheftrainer Maximilian Ritscher

Bis ein neuer Cheftrainer präsentiert wird, übernimmt Assistenzcoach Maximilian Ritscher interimistisch das Amt. Der 31-Jährige verfügt über die UEFA-A-Lizenz und stand bereits im Frühjahr neun Spiele lang an der Seitenlinie – mit einer Bilanz von fünf Siegen, zwei Remis und zwei Niederlagen.

