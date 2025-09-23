Lehrer am Limit: Jeder Zweite braucht Psychotherapie
Mehr als jeder zweite Lehrer in Österreich hat bereits psychologische Hilfe in Anspruch genommen. Eine neue Studie zeigt: Notendruck, Zeitstress und fehlende Strukturen setzen den Pädagogen massiv zu.
Eine groß angelegte Umfrage unter 2.514 Pädagoginnen und Pädagogen in acht Bundesländern zeigt ein alarmierendes Bild: Mehr als die Hälfte der Lehrkräfte (51,5 %) hat bereits psychologische oder psychotherapeutische Unterstützung in Anspruch genommen. Weitere zehn Prozent denken darüber nach oder sind auf der Suche nach Hilfe.
Notengebung größter Stressfaktor
Die Ergebnisse der Mental Health Days-Befragung machen deutlich, was Lehrerinnen und Lehrer im Alltag am stärksten belastet. An erster Stelle steht die Notengebung mit 632 Nennungen, gefolgt von Zeitdruck (551) und Eltern bzw. Erziehungsberechtigten (319). Weniger ins Gewicht fallen laut Studie das Verhalten der Schülerinnen und Schüler (83) oder Erwartungen (82).
Kaum Strukturen für Krisenfälle
Rund 71 % der Befragten geben an, dass es an ihrer Schule keinen Leitfaden zum Umgang mit psychischen Krisen gibt. Auch Supervisionen und Intervisionen finden kaum statt: 71 % hatten im vergangenen Schuljahr keine Supervision, mehr als 80 % keine einzige Intervision.
Bildungsdirektion in der Kritik
Während sich über 70 % der Lehrkräfte von Kolleginnen und Kollegen und Direktion unterstützt fühlen, fällt die Bewertung der Bildungsdirektion verheerend aus: 67,7 % empfinden den Support als „zu wenig“, weitere 27,3 % als „mäßig“. Nur 5 % sehen ausreichende oder gute Unterstützung.
Experten fordern Maßnahmen
Gesundheitspsychologin Andrea Birbaumer warnte bei der heutigen Pressekonferenz: „Wir müssen verhindern, dass Lehrkräfte in eine Depression oder ein Burnout geraten.“ Nötig seien Coaching, Teambuilding und ein systematisches Betreuungsnetz. Psychologe Simon Brandstätter betonte, dass psychische Gesundheit und Prävention stärker in der Lehrerausbildung verankert werden müssten.
Sigi Maurer: Kritik der Grünen
Auch politisch sorgt die Umfrage für Diskussionen. Stv. Grünen-Klubobfrau und Bildungssprecherin Sigi Maurer spricht von Schulen im „Krisenmodus“: „Lehrkräfte arbeiten am Limit, Kinder und Jugendliche werden mit psychischen Problemen alleine gelassen.“ Sie verweist auf fehlende Ressourcen: „Eine Sozialarbeiterin betreut 13.000 Jugendliche, eine Schulpsychologin 6.200 Kinder – das ist meilenweit entfernt von dem, was nötig wäre.“ Maurer fordert daher eine Schulsozialarbeitsstelle für jeden Standort und mahnt: „Hören Sie auf mit Ankündigungen ohne Substanz. Unsere Kinder, ihre Eltern und das engagierte Schulpersonal haben ehrliches Handeln verdient – nur das Erreichte zählt.“