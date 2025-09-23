Auto mit Reisebus kollidiert: Ein Toter und mehrere Verletzte

Schwerer Verkehrsunfall in Laab im Walde (Bezirk Mödling). Ein Auto stieß am Dienstagnachmittag mit einem Reisebus zusammen. Eine Person starb, vier weitere wurden verletzt.

In Laab im Walde im Bezirk Mödling hat sich am Dienstagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Gegen 16.00 Uhr kollidierte auf der Laaber Straße (B13) ein Pkw mit einem Reisebus. Nach ersten Informationen kam dabei eine Person – nämlich der PKW-Lenker – ums Leben. Vier weitere Menschen wurden verletzt, wie das Rote Kreuz bestätigte.

Großeinsatz der Rettungskräfte

Am Unfallort standen rund 25 Sanitäterinnen und Sanitäter im Einsatz. Auch das Kriseninterventionsteam wurde alarmiert, um die Betroffenen zu betreuen. Der Reisebus, der aus den Niederlanden stammen soll, war mit etwa 43 Personen besetzt. Die Ursache für den Zusammenstoß ist derzeit noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. Während des Einsatzes kam es auf der B13 zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Konkret war die Fahrbahn bis zirka 21 Uhr gesperrt.

Bus-Insassen nach Unfall ins Feuerwehrhaus gebracht

Die Businsassen wurden von den Einsatzkräften in der Folge zum Feuerwehrhaus in Laab im Walde gebracht, wo sie weiter betreut bzw. medizinisch versorgt wurden. „Der verunfallte Bus wurde von der Feuerwehr mit einer Seilwinde auf die Straße gezogen und gesichert abgestellt; der Pkw wurde ebenfalls abtransportiert“, heißt es vonseiten der Florianis, die mit 70 Kräften im Einsatz standen. An der Unfallstelle musste aufgrund des ausgetretenen Diesels bis in die Abendstunden Erdreich abgegraben werden.



Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 06:09 Uhr aktualisiert