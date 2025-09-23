17-Jähriger nach mehreren Bränden in NÖ in Haft genommen

Nach mehreren Bränden in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist ein 17-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Die Brandserie hatte am vergangenen Samstag begonnen.

Die Brände betrafen unter anderem den Müllraum einer Wohnhausanlage, Container und Gebäudeteile auf einer Baustelle, Gestrüpp auf einem Bahndamm und zuletzt ein Segelboot. Teilweise standen auch Bäume und umliegende Flächen in Flammen, wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete. Eine Person musste wegen starker Rauchentwicklung von der Rettung versorgt werden.

Hinweise der Feuerwehr führten zur Festnahme

Dank der Unterstützung der Einsatzkräfte konnte die Polizei wertvolle Hinweise sammeln und den mutmaßlichen Brandstifter rasch ausforschen. Der 17-Jährige wurde in der Nähe eines Einsatzortes angehalten und anschließend in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht