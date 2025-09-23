Skip to content
Region auswählen:
/ ©BM d.V. Nico Schaden
Foto auf 5min.at zeigt einen Einsatz nach einem Motorradunfall
Durch Hinweise kam es zur Festnahme
Niederösterreich
23/09/2025
Festnahme

17-Jähriger nach mehreren Bränden in NÖ in Haft genommen

Nach mehreren Bränden in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) ist ein 17-Jähriger von der Polizei festgenommen worden. Die Brandserie hatte am vergangenen Samstag begonnen.

von Stefan Putz
1 Minute Lesezeit(116 Wörter)

Die Brände betrafen unter anderem den Müllraum einer Wohnhausanlage, Container und Gebäudeteile auf einer Baustelle, Gestrüpp auf einem Bahndamm und zuletzt ein Segelboot. Teilweise standen auch Bäume und umliegende Flächen in Flammen, wie die Feuerwehr am Dienstag berichtete. Eine Person musste wegen starker Rauchentwicklung von der Rettung versorgt werden.

Hinweise der Feuerwehr führten zur Festnahme

Dank der Unterstützung der Einsatzkräfte konnte die Polizei wertvolle Hinweise sammeln und den mutmaßlichen Brandstifter rasch ausforschen. Der 17-Jährige wurde in der Nähe eines Einsatzortes angehalten und anschließend in die Justizanstalt Wiener Neustadt gebracht

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.

Mehr Interessantes

Folge uns auf: