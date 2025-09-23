Es bleibt weniger Geld übrig: Diese Produkte treiben die Teuerung an

Mit 4,1 Prozent ist die Inflation in Österreich im August auf den höchsten Wert seit März 2024 gestiegen. Haupttreiber sind Energie, Wohnen, Gastronomie und Lebensmittel.

Die Inflation in Österreich ist im August auf 4,1 Prozent gestiegen – den höchsten Wert seit März 2024. Schon im Juli hatte sich die Teuerung mit 3,6 Prozent überraschend stark beschleunigt. Damit liegt Österreich nicht nur deutlich über dem Ziel der Europäischen Zentralbank von zwei Prozent, sondern auch über dem Eurozonen-Schnitt von 2,4 Prozent.

Wohnen, Energie und Gastronomie als Preistreiber

Besonders stark fiel der Anstieg im Bereich Wohnen und Energie aus. Strom verteuerte sich im Jahresvergleich um mehr als ein Drittel, auch Wassergebühren und Neuvermietungen zogen kräftig an. Gedämpft wurde dieser Effekt nur teilweise durch sinkende Preise für Gas, Heizöl und Brennholz. Ebenfalls spürbar teurer wurde der Besuch in Restaurants, Cafés und Hotels, wo die Preise im Schnitt um mehr als sechs Prozent kletterten. Ohne diesen Preisschub hätte die Inflationsrate lediglich 3,3 Prozent betragen.

Die wichtigsten Preistreiber im Überblick Wohnen & Energie: Strom +37 %, Wassergebühren +11 %, Neuvermietungen +7 Gastronomie & Hotellerie: Restaurants und Hotels +6 % Lebensmittel: Kaffee, Tee und Kakao +20 %, Milchprodukte +7 %, Fleisch +6 % Freizeit & Gebühren: Pauschalreisen +9 %, Verwaltungsgebühren +48 % Dämpfend: Gas, Heizöl und Brennholz günstiger, ebenso Mobilfunk und Internet



Lebensmittel und Freizeit ebenfalls teurer

Auch die Preise für Nahrungsmittel legten zu: Milchprodukte, Fleisch und Süßwaren wurden deutlich teurer, besonders auffällig war der Preissprung bei Kaffee, Tee und Kakao mit über 20 Prozent. Im Freizeitbereich verteuerten sich vor allem Pauschalreisen, hinzu kamen steigende Kosten für Versicherungen und soziale Dienstleistungen. Belastend wirkten zudem kräftig erhöhte Verwaltungsgebühren.

Spürst du den Inflationsanstieg? Ja sehr Nein, wäre mir nicht aufgefallen Teilweise Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Einziger dämpfender Faktor

Während fast alle Lebensbereiche teurer wurden, zeigte sich nur bei der Kommunikationstechnologie eine gegenläufige Entwicklung: Mobilfunk- und Internetangebote verbilligten sich deutlich und wirkten inflationsdämpfend. Insgesamt bleibt die Teuerung jedoch breit gestreut und betrifft vor allem Ausgaben des täglichen Lebens.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.09.2025 um 19:01 Uhr aktualisiert