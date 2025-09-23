Betagte Pongauerin beraubt und im Schlafzimmer eingesperrt

„Die Frau wurde durch die Gewaltanwendung verletzt“, erklärte eine Polizeisprecherin. Die bisher unbekannten Räuber flüchteten mit gestohlenem Bargeld in Höhe von „wenigen Hundert Euro“. Die Täter wurden bisher noch nicht gefasst. Die Ermittlungen laufen. Als die 89-Jährige gegen 22.30 Uhr im Obergeschoß ihres Einfamilienhauses zu Bett ging, hörte sie leise Geräusche aus dem Wohnzimmer. Daraufhin betraten die mit schwarzen Sturmhauben maskierten Männer ihr Schlafzimmer und forderten Bargeld in englischer Sprache. Sie durchsuchten das ganze Haus und flüchteten nach rund 20 Minuten in unbekannte Richtung. Zuvor hatten die Täter ihr Opfer noch im Schlafzimmer eingesperrt.

Opfer rief in der Früh um Hilfe

Aus Angst blieb die Pensionistin die ganze Nacht in ihrem Schlafzimmer. Am Dienstag um 6.00 Uhr verließ sie das Zimmer schließlich über die Terrassentüre und rief um Hilfe. Die Männer waren bei dem Überfall dunkel bekleidet. Einer der beiden ist rund 1,80 Meter und der andere rund 1,65 Meter groß. Am Kopf trugen sie schwarze Baseballkappen. Die Ermittlungen zu dem schweren Raub hat das Landeskriminalamt Salzburg übernommen. Bisher gibt es offenbar noch keine weiteren Hinweise zu den Räubern.