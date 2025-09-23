Rangnick muss nach Sprunggelenks-OP noch im Spital bleiben

ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick wird die Kaderbekanntgabe für die WM-Quali-Spiele gegen San Marino und Rumänien nicht selbst übernehmen. Sein Assistent Lars Kornetka tritt in seiner Vertretung auf.

Ralf Rangnick muss wegen seines lädierten rechten Sprunggelenks noch einige Tage im Krankenhaus verbleiben. Der 67-Jährige hatte sich Mitte Juni einer länger geplanten Sprunggelenksoperation unterzogen und musste kürzlich erneut behandelt werden, da ein hartnäckiger Keim einen weiteren Eingriff nötig machte. Der Eingriff erfolgte in der Unfallklinik Murnau in Bayern bei einem Spezialisten, der unter anderem die Bayern-Stars Manuel Neuer und Jamal Musiala betreut.

Kaderbekanntgabe wird vertreten

Bei der Kaderbekanntgabe für das Doppel in der WM-Qualifikation gegen San Marino am 9. Oktober in Wien und gegen Rumänien am 12. Oktober in Bukarest wird Rangnick von seinem Assistenten Lars Kornetka vertreten. Rangnick steht jedoch in ständigem Austausch mit seinem Trainerteam, um die Spiele vorzubereiten.

Schonung mit Krücken und E-Bike

Bereits bei der letzten Teamzusammenkunft Anfang September war Rangnick in seiner Mobilität eingeschränkt. Während des Camps in Windischgarsten bewegte er sich zur Schonung seines Sprunggelenks teils mit Krücken, teils mit einem Golf-Kart. Auch beim Auswärtsspiel in Bosnien nutzte der ÖFB-Teamchef ein E-Bike, um die Wege im Stadion von Zenica zurückzulegen. Der ÖFB geht davon aus, dass Rangnick beim Start des Lehrgangs am 6. Oktober für die WM-Quali-Spiele wieder voll einsatzfähig sein wird.