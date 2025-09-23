Schwerer Mountainkart-Unfall in Tirol: 29-Jähriger stürzt in den Wald

Am 23. September 2025, um 14.40 Uhr, fuhren zwei befreundete 29-jährige Belgier in Mutters mit geliehenen Mountainkarts die Mountainkartstrecke talwärts. Der etwas jüngere Belgier (1,5 Monate) beabsichtigte während der Fahrt seinen Freund zu überholen. Während dem Überholvorgang kam es zu einer seitlichen Kollision der beiden Karts, er geriet über den linken Fahrbahnrand hinaus und stürzte fünf bis sechs Meter in den angrenzenden Wald ab. Er wurde unbestimmten Grades verletzt, von dem Rettungsdienst der Mutterer Almbahnen geborgen und von der Rettung in die Klinik Innsbruck eingeliefert. Der etwas älterer Belgier blieb unverletzt.