Brand in Hochhaus: 62 Bewohner mussten evakuiert werden

Im Keller eines Hochhauses in Bregenz ist am Dienstagabend ein Feuer ausgebrochen. 62 Bewohnerinnen und Bewohner mussten das Gebäude verlassen. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Die Feuerwehr musste ein Hochhaus in Bregenz wegen einem Brand evakuieren

Am Dienstagabend gegen 19.15 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu einem Brand in einem Hochhaus in Bregenz gerufen. Nach Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle (RFL) drang dichter, schwarzer Rauch durch die Tiefgarage nach außen. Das Feuer dürfte ersten Erkenntnissen zufolge in einem hinteren Teil des Kellers ausgebrochen sein.

62 Menschen evakuiert

Das Gebäude wurde umgehend evakuiert, 62 Personen mussten ihre Wohnungen verlassen. Sie wurden vom Roten Kreuz registriert und betreut. Drei Menschen benötigten medizinische Versorgung, zwei davon wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Rückkehr nach einer Stunde möglich

Bereits gegen 20.15 Uhr konnten die Bewohnerinnen und Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Während des Einsatzes blieb die Rheinstraße in beide Richtungen gesperrt. Die Ermittlungen zur Brandursache laufen.