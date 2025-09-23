Produktrückruf für Semmelbrösel: „Kann Metallstücke enthalten“

Die Großhandelskette Metro informiert aktuell über einen Produktrückruf für Semmelbrösel. Der Grund: Im Artikel könnten sich Metallstücke befinden. Vom Verzehr wird abgeraten.

Vom Rückruf betroffen ist das Produkt „Semmelbrösel 10 KG SCHEIDBACH“ des Lieferanten LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH. (Details dazu findest du unten in der Infobox.) „Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich darin Metallsplitter befinden“, warnt das Unternehmen. Vom Verzehr wird somit dringend abgeraten. Der Lieferant kommt seiner Eigenverantwortung gemäß den lebensmittelrechtlichen Bestimmungen nach und hat daher den Rückruf des Produktes veranlasst.

Rückruf: Dieses Produkt ist betroffen SEMMELBROESEL 10KG SCHNEIDBACH

EAN Code: 9001571880115

Mindesthaltbarkeitsdatum / Charge: 30.07.2026 / L34

Lieferant: LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH

Betroffene Kunden erhalten Gutschrift

Das Produkt kann von den Konsumenten in allen Großmärkten der METRO Cash & Carry Österreich GmbH zurückgegeben werden. Betroffene Kunden erhalten eine Gutschrift, informiert das Unternehmen. Bei weiteren Fragen können sich Kunden direkt an den Lieferanten LAND-LEBEN NAHRUNGSMITTEL GMBH unter +43/662/451285-112 bzw. [email protected] wenden. Betont wird abschließend: „Diese Warnung besagt nicht, dass die Gefährdung durch den Erzeuger, Hersteller oder METRO Cash & Carry Österreich verursacht worden ist.“

