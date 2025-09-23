Schirm raus! Regen und Wolken dominieren am Mittwoch

Zur Wochenmitte bleibt es überwiegend trüb und nass. Der Schwerpunkt des Regens liegt vom Tiroler Unterland bis zur Weststeiermark, nur kurze Sonnenfenster sind möglich. Die Temperaturen erreichen 10 bis 17 Grad.

