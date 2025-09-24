27 Orte im Rennen: „9 Plätze – 9 Schätze“ startet wieder

Rund um den Nationalfeiertag werden im Rahmen der ORF-TV-Show "9 Plätze – 9 Schätze" wieder die schönsten Lokalitäten Österreichs gesucht. 27 besondere Orte gehen 2025 für die Bundesländer ins Rennen.

Bereits zum zwölften Mal werden bei der ORF-TV-Show „9 Plätze – 9 Schätze“ die schönsten Orte des Landes gesucht. Für Kärnten geht unter anderem der Danielsberg (am Foto) ins Rennen.

Rot-weiß-rote Tradition: Für imposante Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, etlichen Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren. In den vergangenen Jahren machten unter anderem die Burg Landskron in Kärnten (2023) und der Gadaunerer Schlucht in Salzburg (2024) das Rennen. Mehr dazu unter: „9 Plätze – 9 Schätze“: Der schönste Platz Österreichs ist gekürt.

Bundesländer-Voting startet am 26. September

Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung! Sie werden daher – heuer am Tag vor dem Nationalfeiertag – am 25. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON vorgestellt. Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 24. bis 26. September in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 26. September bis 1. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger multimedial vorgestellt.

Diese „Schätze“ gehen 2025 für die Bundesländer ins Rennen: Burgenland Skulpturenpark Markt Neuhodis

Jois am Neusiedler See

Moor in Rohr Kärnten Zollnersee

Danielsberg

Dom zu Gurk Niederösterreich Retzer Windmühle

Mariazellerbahn

Rosarium Baden Oberösterreich Silberzeile in Schärding

Schlögener Schlinge

Tal der Feitelmacher Salzburg Buchbergkirche

Lammerklamm

Hintersee Steiermark Augstsee

Wallfahrtskirche Maria Straßengel

Eorykogel Tirol Verwalltal

Kellerjochkapelle

Jagdhausalm Vorarlberg Nostalgiebad „Mili“

Hochplateau Tschengla

Scheidseen Wien Stadtpark

Hermannskogel

Augarten

Armin Assinger holt Österreichs verborgene Schätze vor den Vorhang

Ein weiterer Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow steht am Montag, dem 17. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf dem Programm. In der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ stellt Armin Assinger alle 27 Orte und Plätze, welche die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vor – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern alle verborgenen Schätze 2025.