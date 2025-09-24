27 Orte im Rennen: „9 Plätze – 9 Schätze“ startet wieder
Rund um den Nationalfeiertag werden im Rahmen der ORF-TV-Show "9 Plätze – 9 Schätze" wieder die schönsten Lokalitäten Österreichs gesucht. 27 besondere Orte gehen 2025 für die Bundesländer ins Rennen.
Rot-weiß-rote Tradition: Für imposante Bilder und Spannung ist wieder gesorgt, wenn Armin Assinger und Barbara Karlich gemeinsam mit den Moderatoren der neun ORF-Landesstudios, etlichen Prominenten aus den Bundesländern und dem Publikum zu Hause Österreichs schönsten verborgenen Platz küren. In den vergangenen Jahren machten unter anderem die Burg Landskron in Kärnten (2023) und der Gadaunerer Schlucht in Salzburg (2024) das Rennen. Mehr dazu unter: „9 Plätze – 9 Schätze“: Der schönste Platz Österreichs ist gekürt.
Bundesländer-Voting startet am 26. September
Unzählige weitere heimische Schätze warten noch auf ihre Entdeckung! Sie werden daher – heuer am Tag vor dem Nationalfeiertag – am 25. Oktober 2025, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON vorgestellt. Die insgesamt 27 Auswahlplätze werden vom 24. bis 26. September in „Bundesland heute“, in den Regionalradios und auf bundesland.ORF.at vorgestellt. Vom 26. September bis 1. Oktober kann dann telefonisch oder per SMS mitbestimmt werden, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland in „9 Plätze – 9 Schätze“ vertreten ist. Am 6. Oktober werden die jeweiligen Landessieger multimedial vorgestellt.
Diese „Schätze“ gehen 2025 für die Bundesländer ins Rennen:
- Skulpturenpark Markt Neuhodis
- Jois am Neusiedler See
- Moor in Rohr
- Zollnersee
- Danielsberg
- Dom zu Gurk
- Retzer Windmühle
- Mariazellerbahn
- Rosarium Baden
- Silberzeile in Schärding
- Schlögener Schlinge
- Tal der Feitelmacher
- Buchbergkirche
- Lammerklamm
- Hintersee
- Augstsee
- Wallfahrtskirche Maria Straßengel
- Eorykogel
- Verwalltal
- Kellerjochkapelle
- Jagdhausalm
- Nostalgiebad „Mili“
- Hochplateau Tschengla
- Scheidseen
- Stadtpark
- Hermannskogel
- Augarten
Armin Assinger holt Österreichs verborgene Schätze vor den Vorhang
Ein weiterer Abend im Zeichen der ORF-Erfolgsshow steht am Montag, dem 17. November, um 20.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON auf dem Programm. In der Sendung „9 Plätze – 9 Schätze: So schön ist Österreich“ stellt Armin Assinger alle 27 Orte und Plätze, welche die Bundesländer insgesamt ins Rennen geschickt hatten, noch einmal vor – damit ganz Österreich nicht nur die neun Landessieger kennenlernt, sondern alle verborgenen Schätze 2025.