Tiefer Schock: Rettungssanitäter Thomas (20) stirbt bei Verkehrsunfall

Mit großer Trauer und Fassungslosigkeit gibt das Rote Kreuz Wiener Neustadt bekannt, dass sein Kollege und Freund Thomas am 22. September 2025 bei einem tragischen Verkehrsunfall tödlich verunglückt ist. Er wurde nur 20 Jahre alt.

„Er war immer da, wenn man ihn brauchte“

Thomas war seit 2023 als freiwilliger Rettungssanitäter aktiv und unterstützte mit großem Engagement und Herzblut zahlreiche Einsätze im Bezirk Wiener Neustadt. Trotz seines jungen Alters war er für viele bereits eine tragende Säule im Team – fachlich wie menschlich. „Mit Thomas verlieren wir nicht nur einen geschätzten Kollegen, sondern auch einen lieben Freund“, heißt es seitens des Roten Kreuzes. „Er war immer da, wenn man ihn brauchte – zuverlässig, hilfsbereit und voller Idealismus.“

Unermüdlicher Einsatz für andere

Thomas hatte sich bewusst für den Dienst am Menschen entschieden. Ob bei Notfällen, Sanitätsdiensten oder Schulungen – er zeigte, was es heißt, mit Leidenschaft zu helfen. Seine Kolleginnen und Kollegen erinnern sich an einen jungen Mann mit einem offenen Lächeln, ruhiger Stärke und einem klaren Sinn für Verantwortung.

Abschied in tiefer Trauer

Die Nachricht von seinem Tod hat das gesamte Team des Roten Kreuzes tief erschüttert. „Unser Mitgefühl gilt in diesen schweren Stunden seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden sowie allen, die ihm nahestanden“, so die Organisation. Die Anteilnahme ist groß – nicht nur innerhalb der Rotkreuz-Gemeinschaft, sondern auch darüber hinaus. In den sozialen Medien und bei Kolleginnen und Kollegen äußern viele ihre Fassungslosigkeit und ihr Mitgefühl.

„Wir werden dich nie vergessen.“

Der Verlust von Thomas reißt eine Lücke, die nicht zu schließen ist. Doch die Erinnerung an seine Menschlichkeit, seinen Mut und sein Engagement wird bleiben. Die Rotkreuz-Familie verabschiedet sich mit den Worten: „Ruhe in Frieden, Thomas. Wir werden dich nie vergessen.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 08:47 Uhr aktualisiert