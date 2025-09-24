Salzburger (54) verliert in zwei Monaten fast 200.000 Euro

In nur kurzer Zeit sind in Salzburg gleich zwei große Betrügereien ans Licht gekommen. Es ist jeweils um mehr als 100.000 Euro gegangen, die die Betroffenen verloren haben.

Innerhalb von weniger als 24 Stunden wurden gleich zwei riesige Betrugsfälle in Salzburg bekannt. Einerseits Dienstagvormittag, als die Polizei von einem 36-jährigen Mann berichtete, der mehr als 100.000 Euro in Kryptowährung investierte und zu spät draufkam, dass es sich dabei um einen Betrug handelte. Mehr dazu hier: Nach Telefonat: Salzburger (36) zahlt Vermögen, wird dann stutzig.

In wenigen Wochen fast 200.000 Euro eingezahlt

Und nun ist noch ein zweiter Fall bekanntgeworden, hierbei geht es sogar um fast 200.000 Euro. Ein 54-jähriger Flachgauer hat am Dienstag, 23. September 2025, nämlich ebenfalls einen Betrug bei der Polizei gemeldet. Er wollte eigentlich große Renditen erzielen und hat daher auch zwischen 17. Juli und 10. September auf einer Investmentplattform das Geld eingezahlt. Davon gesehen hat er daraufhin nichts mehr. Die Polizei gibt nun Tipps, wie man sich schützen kann.