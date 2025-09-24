„ORF-Betrug“: Warum dich diese 250-Euro-Investition nicht reich macht

Das Finanzministerium warnt nun vor einer Phishing-Website im Stil von "orf.at". Auf diesem sind Fake-Videos zu sehen inklusive einem angeblichen Investitionsprojekt. Dabei sollen allerdings 250 Euro ergaunert werden.

Eine gefälschte ORF-Website ist derzeit im Umlauf, wo in einem Fake-Video vermeintlich Bundespräsident Alexander Van der Bellen spricht und dazu rät, persönliche Daten einzugeben. Zudem wird zu einer Anfangsinvestition in ein angebliches Projekt mit dem Namen „Quantum AI“ aufgefordert. Ganz leer geht man selbstverständlich nicht aus – zumindest laut den Betrügern. Demnach soll nämlich ein garantiertes Einkommen von 20.000 Euro auf einen warten. Der Betrug wird dann sogar noch mit einer angeblichen Lizenz von der Finanzmarktaufsicht und einer vermeintlichen Koordination mit dem Finanzministerium und der Nationalbank untermauert.

©kk Das ist die besagte gefälschte Website.

Betrügerische Aktivitäten als negative Seiten von künstlicher Intelligenz

Seitens des Ministeriums heißt es nun, dass weder man selbst noch der Bundespräsident, die Finanzmarktaufsicht oder die Nationalbank für unseriöse Investitionsprojekte werben würden. Zudem würden Bürger in diesem Rahmen auch nicht zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen aufgefordert werden. „Künstliche Intelligenz hat positive und negative Seiten. Zu den negativen gehören betrügerische Aktivitäten, die, wie in diesem Fall, immer raffinierter werden. Umso wichtiger ist es hier, die Zeichen der Zeit zu erkennen, strikte Maßnahmen zu setzen und vor solchen Machenschaften zu warnen“, so Finanzminister Markus Marterbauer.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzminister Markus Marterbauer: „Künstliche Intelligenz hat positive und negative Seiten.“

„Prüfen Sie genau, von wem es kommt…“

Auch Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl warnt vor solchen Machenschaften und Angeboten: „Prüfen Sie genau, von wem es kommt und ob die Quelle vertrauenswürdig ist.“ Stößt man auf derartige Webseiten mit ähnlichen Inhalten und unrealistischen Gewinnverspechen, handle es sich „mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit um einen Betrugsversuch“. Diesen solle man keinen Glauben schenken und den angeführten Anweisungen keinesfalls folgen und auf keinen Fall Geldbeträge überweisen.

©Parlamentsdirektion/ Thomas Topf Finanzstaatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl warnt vor den Betrügereien.