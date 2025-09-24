400-Euro-Strafe droht: Wo du in Salzburg nicht parken solltest

Besitzstörungsklagen rund um Autofahrer, die auf betroffenen Parkplätzen nur wenige Sekunden stehen oder wenden, soll ein Ende bereitet werden. Wo du in Salzburg jedoch noch aufpassen musst, erfährst du hier.

Eines der ganz großen Aufregerthemen in den vergangenen Monaten waren und sind die Besitzstörungsklagen in ganz Österreich. Diese wurden oft ausgesprochen, obwohl Autofahrer und Co. auf den betreffenden Parkplätzen nur wenige Sekunden anhielten oder ihr Auto wandten. Auch in Salzburg hat es diesbezüglich mehrere Fälle gegeben, ein 5 Minuten-Leser hatte sich deshalb auch gemeldet. Alles dazu hier: Aus Panik: Salzburger zahlt 395 Euro für wenige Sekunden.

„Wer hier falsch parkt, riskiert eine Besitzstörungsklage“

Die Arbeiterkammer (AK) zeigt nun auf Facebook zahlreiche Parkplätze und Orte, wo man sein Auto besser nicht abstellen sollte – auch nicht für wenige Sekunden. „Wer hier falsch parkt, riskiert eine Besitzstörungsklage“, so die Experten. Diese können schnell hunderte Euro teuer werden, den Fall bis vors Gericht zu bringen, sollte man als Betroffener eher auch nicht riskieren. Hier ist man nämlich vom Richter und von Einzelfallentscheidungen abhängig, erklärt die AK Salzburg gegenüber 5 Minuten. Das Urteil liege nämlich im Ermessen des Richters. In der folgenden Infobox findet ihr jedenfalls jene Orte, wo ihr auf jeden Fall abgestraft werdet, wenn ihr dort parken oder wenden solltet.

Auf diesen Parkplätzen in Salzburg solltest du nicht stehen bleiben oder wenden: Ignaz-Harrer-Straße 72 : gesamte Parkfläche rund um die Firma dort

: gesamte Parkfläche rund um die Firma dort Schumacherstraße 14 : Parkfläche neben der Paketabholstation

: Parkfläche neben der Paketabholstation Münchner Bundesstraße 114b : Parkverbot gilt für einen Teil der Parkflächen

: Parkverbot gilt für einen Teil der Parkflächen Elisabethstraße 8a: Parkflächen vor dem dortigen Shop Weitere Hotspots sind laut AK: Robinigstraße 3 : abends drohen auf den weiß markierten Parkplätzen Strafen

: abends drohen auf den weiß markierten Parkplätzen Strafen Siebenstädterstraße 18 : neben der dortigen Apotheke befinden sich private Parkplätze

: neben der dortigen Apotheke befinden sich private Parkplätze Airportcenter, Josef-Lindner-Straße in Wals-Himmelreich: rund um Libro, Pagro und Co. müssen Kunden „unbedingt“ eine Parkuhr einlegen

Bald nur noch 100-Euro-Strafen?

Abschließend spricht die AK aber auch noch die guten Nachrichten an, die es auch seitens der Regierung gegeben hat. Diesen Klagen im Zusammenhang mit Autofahrern, die nur wenige Sekunden auf einem betroffenen Parkplatz gestanden sind oder gewendet haben, soll nämlich ein Riegel vorgeschoben werden. Sind die Strafen jetzt noch knapp 400 Euro hoch, dürfen künftig maximal 100 Euro verlangt werden. „Damit wird die ‚Parkplatz-Abzocke‘ deutlich unattraktiver“, wissen die AK-Experten. Alles dazu hier: 395 Euro für wenige Sekunden: Regierung sagt „Abzocke“ den Kampf an.