Neu: Le Burger Lounge hat in der Shopping City Süd eröffnet

Die erste Le Burger Lounge hat im SCS Multiplex eröffnet. Neben Shake-Salads gibt’s süße Törtchen, kreative Cocktails – und prominente Fans wie Gipsfuß-Mausi, Helge Payer & Co.

Urbaner Chic trifft Wiener Kaffeehaustradition: Mit der Eröffnung der ersten Le Burger Lounge im Multiplex der SCS erweitert das heimische Familienunternehmen Le Burger sein Erfolgsrezept – diesmal mit stilvollen Salatcocktails, feinen Törtchen und Signature-Drinks. Die VIP-Opening-Party am Dienstagabend lockte zahlreiche Prominente an – von Gipsfuß-Mausi Christina Lugner bis zu Rapid-Legende Helge Payer. 5 Minuten war beim Opening auch dabei.

Das Ambiente lädt zum Verweilen ein. Der schönste Mann Österreichs Christopher Dengg, Simone Lugner und Künstler-Manager Clemens Trischler. Christina „Mausi“ Lugner mit Gipsfuß und Rapid-Legende Helge Payer.

Promi-Faktor mit Shake-Salads & Lounge-Vibes

Das neue Konzept setzt auf 150 m² Lounge-Fläche, 78 Sitzplätze und ein kulinarisches Erlebnis, das sich sehen lassen kann: Gäste stellen sich ihre Shake-Salads individuell zusammen – gemixt im Cocktailshaker. Das Ergebnis? Salate wie der „Summerset“ mit Tofu, Erdnüssen, Mango und Weißkraut, serviert im stylischen Glas. Dazu gibt’s Törtchen in Sorten wie Himbeere, Pistazie oder Schoko-Mango – kleine Kunstwerke für süße Genießer.

Eröffnung mit Star-Gästen und Gutscheinen

Neben Christina und Simone Lugner mischten sich auch Jakob Seeböck, Martina Kaiser, Dennis Jale, Herby Stanonik, Clemens Trischler, Adriana Zartl und viele weitere bekannte Gesichter unter die Gäste. Für alle, die dabei sein wollen: Am Donnerstag, 11:11 Uhr, startet die offizielle Eröffnung – die ersten 111 Gäste erhalten 15-Euro-Gutscheine.

Lounge-Konzept mit Zukunft

Le Burger setzt damit auf Innovation: „Unsere Lounge ist mehr als nur ein Snack-Spot vor dem Kino“, so Franchisenehmer Mahrem Mert. „Sie bietet Raum für Meetings, Gespräche oder einfach zum Genießen.“ Das Unternehmen plant bereits, das Lounge-Format weiter auszurollen. Süß, urban und made in Austria – so schmeckt die neue Le Burger Lounge. Und wenn Mausi schon mit Gips kommt, ist klar: Das muss man probieren.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 24.09.2025 um 15:14 Uhr aktualisiert