KI gefährdet bis zu 30 Jobs in Linzer Chemiekonzern

Der Chemiekonzern Borealis plant Umstrukturierungen am Standort Linz. Bis zu 30 Beschäftigte könnten ihren Arbeitsplatz verlieren. Grund dafür ist eine stärkere Nutzung von künstlicher Intelligenz.

Beim Kunststoff-Spezialisten Borealis in Linz stehen bis zu 30 Stellen auf dem Spiel. Wie das Unternehmen mitteilte, sollen Prozesse im Kundenservice künftig effizienter gestaltet werden. Dazu setzt Borealis verstärkt auf künstliche Intelligenz. Die betroffenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wurden bereits informiert – ihre berufliche Zukunft im Unternehmen ist unklar.

Weitere Einschnitte in Belgien

Nicht nur in Oberösterreich, auch am Standort Belgien sind Jobs bedroht. Laut Borealis könnten dort rund 90 Arbeitsplätze gestrichen werden. Betroffen sind neben dem Kundenservice auch Bereiche der IT. Als Grund nennt das Unternehmen die angespannte Lage in der chemischen Industrie. „Borealis befindet sich mitten in einem wichtigen Wandel. Wir richten uns strategisch neu aus, um auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben und in einem dynamischen, globalen Markt gut behaupten können“, heißt es in einer Stellungnahme.

Regionaler Fokus auf Linz

Für die Mitarbeiter in Linz bedeutet das eine Zeit der Unsicherheit. Ob alle 30 bedrohten Arbeitsplätze tatsächlich wegfallen, ist derzeit offen. Klar ist aber: Die geplanten Änderungen zeigen einmal mehr, wie stark auch heimische Standorte vom globalen Wettbewerb unter Druck gesetzt werden.