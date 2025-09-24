Oberösterreich erlaubt künftig bis zu 158 Biber-Abschüsse

Oberösterreich will den Biberbestand regulieren: Künftig sollen unter Auflagen bis zu 158 Tiere pro Saison entnommen werden dürfen. Eine entsprechende Verordnung geht nun in Begutachtung.

Oberösterreich erlaubt künftig die Entnahme von Bibern unter bestimmten Voraussetzungen. Naturschutzreferent Landeshauptmannstellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) schickt eine entsprechende Verordnung in Begutachtung, deren Eckpunkte er am Mittwoch präsentierte. Geplant ist, dass pro Saison bis zu 158 Tiere entnommen werden dürfen, das seien rund sieben Prozent der Population und weniger als der jährliche Bestandszuwachs. War der Biber im 20. Jahrhundert noch nahezu ausgerottet, stieg der Bestand in den vergangenen Jahrzehnten durch entsprechende Schutz- und Auswilderungsmaßnahmen deutlich an, 2023/24 wurden gut 2.200 der Tiere in Oberösterreich gezählt. Gerald Neubacher, Leiter der Abteilung Naturschutz beim Land Oberösterreich, schätzt den jährlichen Zuwachs auf „mehr als zehn Prozent“, vielleicht sogar 15 bis 30 Prozent.

Bisher Abschüsse nur in Einzelfällen

Die steigende Zahl der Tiere sorgt zunehmend für Konflikte, etwa wenn Biber Gehölze annagen oder mit ihrem Dammbau Überschwemmungen oder Verstopfungen z.B. bei Kläranlagen oder Ableitungen verursachen. Bisher durften Biber nur in Einzelfällen abgeschossen werden, wenn Gefahr im Verzug war. Die Zahl der in den vergangenen zehn Jahren insgesamt entnommenen Tiere lag laut Neubacher in der Größenordnung von 20 bis 30.

Bis zu 158 Biber dürfen in Oberösterreich künftig pro Saison entnommen werden

Die Verordnung erlaubt künftig deutlich mehr: Bis zu 158 Tiere dürfen pro Saison (1. September bis 31. März) entnommen werden, rechnete Haimbuchner vor, maximal 58 nördlich und 100 südlich der Donau. Eine Entnahmeerlaubnis werde nur erteilt, wenn andere Maßnahmen erfolglos waren. Sie erstreckt sich auf maximal sechs Tiere und ist mit vier Wochen befristet. Der Abschuss darf nur durch Jäger vorgenommen werden. Die Verordnung geht nun in die Begutachtung, in Kraft treten soll sie Ende November oder Anfang Dezember. (APA/red. 24.9.2025)