Rotes Kreuz trauert um Rettungssanitäter Thomas (20)

Ein schrecklicher Unfall hat Sonntagabend in Niederösterreich ein Leben gekostet. Das Rote Kreuz trauert nun um den freiwilligen Rettungssanitäter und schreibt in einer emotionalen Botschaft: "Wir werden dich nie vergessen."

Ein 20-jähriger Motorradfahrer ist Sonntagabend, am 22. September 2025, bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A2 Süd Autobahn verstorben. Im Bereich Leobersdorf (Bezirk Baden) fuhr er dem vor ihm fahrenden Fahrzeug auf und stürzte, in weiterer Folge wurde er von einem nachkommenden Auto überrollt. Alles dazu hier: 20-Jähriger überrollt und verstorben – Autolenker beging Fahrerflucht. Der nachkommende Fahrer, der erst unbekannt war, konnte von der Polizei ausgeforscht werden. Der 38-jährige Österreicher gab an, er habe geglaubt, ein Wildtier angefahren zu haben und habe diesbezüglich bei der Polizeiinspektion Traiskirchen auch Anzeige erstattet. Er wird nun der Staatsanwaltschaft angezeigt.

„Wir werden dich nie vergessen“

Beim verstorbenen 20-Jährigen handelt es sich übrigens um einen Rettungssanitäter, der „seit 2023 Teil unserer Rotkreuz-Familie in Wiener Neustadt“ war, trauert nun das Rote Kreuz Wiener Neustadt auf Facebook. Man müsse „mit großer Bestürzung“ bekanntgeben, dass es sich bei dem Verstorbenen um „unseren Kollegen und Freund Thomas“ handeln würde. „Mit ihm verlieren wir einen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeiter und Freund. Wir werden dich nie vergessen. Ruhe in Frieden, Thomas“, so das Rote Kreuz.