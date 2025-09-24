Neue Destination: Flughafen Innsbruck präsentiert Winterflugplan

Mit einer neuen Verbindung und dem Ausbau von bestehenden Verbindungen wird der Flughafen Innsbruck Ende Oktober in den Winterflugplan starten, wie man am Mittwoch, 24. September 2025, bekannt gibt.

Von Innsbruck aus wird man im kommenden Winter ab 26. Oktober 2025 in insgesamt 24 europäische Städte aus 13 Ländern mit dem Flugzeug kommen. Ganz neu am Programm wird dabei Düsseldorf (Deutschland) sein – bedient von Eurowings. Diese Verbindung wird allerdings erst ab 12. Dezember am Plan stehen, ab dann wird Düsseldorf aber gleich zwei Mal pro Woche – jeweils am Freitag und Sonntag – angeflogen werden. „Wir freuen uns sehr über den Ausbau der Zusammenarbeit mit Eurowings auf dem norddeutschen Markt“, betont Flughafengeschäftsführer Marco Pernetta. Von Innsbruck aus kommt man ja auch nach Hamburg – und das fünf Mal in der Woche.

Verbindungen nach England aufgestockt, Frequenz erhöht

Ein zentraler Markt für den Tourismus in Tirol bleibt auch Großbritannien – dort hin wird die Flugfrequenz dementsprechend erhöht. Die Verbindung nach Birmingham wird von easyJet aufgestockt, ab Mitte Dezember wird es immer mittwochs und sonntags Direktflüge geben. Zudem werden mehr Flugzeuge von British Airways aus dem Westen Österreichs abheben. Montags starten dafür gleich zwei Flüge von Gatwick sowie einer nach Heathrow. Zusätzlich wird es noch einen weiteren Flugtag nach Gatwick geben, so der Flughafen in der Aussendung weiter. Neue wöchentliche Verbindungen nach Edinburgh und Manchester ergänzen das Angebot ab Anfang Dezember.

Flugzeiten nach Madrid optimiert

Schon im vergangenen Winter wurden die Flüge nach Madrid (Spanien) eingeführt, sie werden mit der spanischen Fluglinie „Iberia“ auch dieses Jahr weitergeführt – und zwar zwei Mal wöchentlich. Die Flugzeiten wurden dafür optimiert. Zudem übernimmt „TUI fly Belgium“ die Direktverbindung nach Brüssel und ergänzt ab Mitte Dezember das bereits vorhandene Angebot von Austrian Airlines und zwei Flüge wöchentlich an Montagen und Freitagen. Den offiziellen Winterflugplan für Innsbruck findet ihr übrigens auch hier online.