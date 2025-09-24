Für 1,5 Millionen Haushalte: „Änderung“ beim ORF-Beitrag bahnt sich an

Der ORF-Beitrag könnte für Menschen, die ihn lieber analog per Zahlschein entrichten, künftig doch weiterhin in Teilzahlungen geleistet werden. Ein dementsprechender Gesetzesvorschlag steht vor dem Beschluss.

Den ORF-Beitrag in einem Ruck bezahlen müssen? Das droht vielen Österreichern, die das Geld per Zahlschein bezahlen, wie einem kleinen Hinweis auf den Beitragsbriefen zu entnehmen war. Alles dazu hier: Änderung beim ORF-Beitrag: Das wird bei der Zahlung umgestellt. Doch diese Änderung könnte nun auch wieder gekippt werden, die Regierung möchte den Bürgern, die davon betroffen sind, jedenfalls ermöglichen, den Beitrag auch wieder in Teilzahlungen leisten zu können.

Gesetzesvorschlag für ORF-Beitrag vor Beschluss

„Wir haben uns dafür eingesetzt, dass auch künftig der ORF-Beitrag in Teilbeträgen gezahlt werden kann, auch per Erlagschein. Das ist wichtig, vor allem für ältere Menschen, die vielfach noch analog ihre Rechnungen einzahlen und lieber kleinere Teilbeträge entrichten als den Jahresbetrag auf einmal“, heißt es seitens des SPÖ-Parlamentsklubs gegenüber 5 Minuten. Und der Gesetzesvorschlag soll auch schon bald im Nationalrat beschlossen werden, anschließend könne das ORF Beitrags-Service (OBS) das auch wirklich ermöglichen.

Wer den ORF-Beitrag per Zahlschein bezahlt

Seitens des OBS gibt man sich auf Nachfrage von 5 Minuten noch bedeckt und möchte die Kundmachung der Entscheidungsträger nicht vorgreifen. Betroffen seien jedenfalls, so das OBS, 1,5 Millionen Haushalte, die den ORF-Beitrag mittels Zahlschein bezahlen würden: „Dabei handelt es sich um Haushalte, die den ORF-Beitrag einmal jährlich entrichten, sowie um Haushalte ehemaliger Bestandskundinnen und Kunden der GIS, die nach den Übergangsbestimmungen im ORF-Beitrags Gesetz noch in Teilbeträgen – sechs Mal und zwei Mal jährlich per Zahlschein zahlen können.“