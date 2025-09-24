Großeinsatz: 63 Personen nach Brandalarm in Bregenz evakuiert

Am Dienstag, dem 23. September 2025 um 19.17 Uhr ging bei der Landesleitzentrale Vorarlberg die Meldung ein, dass aus einer Tiefgarage in der Rheinstraße in Bregenz schwarzer Rauch aufsteige.

Unverzüglich begab sich eine Streife der Polizeiinspektion Bregenz zum Einsatzort. Während die bereits vor Ort befindlichen Kräfte der Feuerwehr mit den ersten Löschmaßnahmen begannen, übernahmen die Einsatzkräfte der Bundespolizei nach ihrem Eintreffen die Evakuierung des Gebäudes. Im Zuge der Löscharbeiten wurde die Rheinstraße gesperrt und der Verkehr über die Mariahilfstraße umgeleitet. Nach der Meldung „Brand aus“ durch die Feuerwehr konnten die Straßensperren und Umleitungen im Rahmen der Aufräumarbeiten schrittweise aufgehoben werden. Das Feuer war in einem Kellerabteil der Mehrparteienwohnanlage ausgebrochen.

63 Personen evakuiert, vier Personen im Krankenhaus

Dank der wirksamen brandschutztechnischen Vorkehrungen bestand zu keiner Zeit eine akute Gefahr für die Bewohnerinnen und Bewohner. Insgesamt wurden 63 Personen evakuiert. Nach bisherigem Ermittlungsstand dürfte ein defektes Elektrogerät im Kellerabteil die Brandursache gewesen sein. Vier Personen wurden vom Österreichischen Roten Kreuz vor Ort erstversorgt und zur weiteren Behandlung in das Landeskrankenhaus Bregenz gebracht. Drei von ihnen erlitten eine Rauchgasvergiftung, eine weitere Person musste aufgrund eines Katzenbisses behandelt werden.