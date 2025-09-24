Waffengesetze nach Amoklauf verschärft – Reaktionen

Der Innenausschuss hat grünes Licht für die Verschärfung der Waffengesetze gegeben. Damit ist es auf dem Weg zum Beschluss in der September-Sitzung des Nationalrats. Geändert werden soll vor allem das Mindestalter. Mehr dazu hier: Waffengesetz vor Beschluss: Regierung verschärft Regeln nach Amoklauf.

Maßnahmenpaket soll mehr Sicherheit gewährleisten

In einer Aussendung von Nico Marchetti, Generalsekretär der Volkspartei heißt es am Mittwoch: „Die Verschärfungen des Waffengesetzes sorgen mit Augenmaß für mehr Sicherheit. Nach dem schrecklichen Amoklauf an einer Grazer Schule hat das Regierungsteam der Volkspartei rasch gehandelt und eine umfassende Reform des Waffengesetzes auf den Weg gebracht. Unter anderem wird die psychologische Tauglichkeit stärker überprüft, das Mindestalter für den Erwerb von Waffen angehoben und der Informationsaustausch zwischen den Behörden verbessert. Bei der Verschärfung des Gesetzes wurde darauf geachtet, dass jene Bereiche wie die Jagd und der Schießsport, für die bereits seit Jahren strenge Regeln gelten, nicht durch zusätzliche Anforderungen belastet werden. In Summe wird das Maßnahmenpaket den Anforderungen gerecht, mehr Sicherheit zu gewährleisten, ohne dabei die Handlungsfreiheit der Bevölkerung durch Überregulierung einzuschränken.“

Bundes-FPÖ stimmte gegen Beschluss

Kritik übt Marchetti vor allem an der FPÖ, welche gegen das Gesetz gestimmt hat: „Die Verschärfung des Waffengesetzes ist ein Paradebeispiel sowohl für die Arbeitsverweigerung als auch für die zunehmende Zerrissenheit in den Reihen der FPÖ. Obwohl der steirische FPÖ-Landeshauptmann Mario Kunasek und – wie die ,Kronen Zeitung‘ berichtet – mehr als 60 Prozent der FPÖ-Wählerschaft Verschärfungen befürworten, hat die Bundes-FPÖ aus fadenscheinigen Gründen im Nationalrat gegen den Beschluss des Gesetzes gestimmt. Das ist nur ein weiterer Nachweis dafür, dass FPÖ-Chef Kickl die Vernunft schon lange hinter sich gelassen und es zum Programm gemacht hat, prinzipiell jeglichen Vorschlag der Bundesregierung abzulehnen – ohne Rücksicht auf das Wohl und die Interessen seiner Wähler“, so Marchetti abschließend.

Nach Amoklauf: „Viele Fragen haben sich dann gestellt“

„Das neue Waffengesetz stärkt einerseits die Sicherheit der Bevölkerung und ermöglicht andererseits auch weiterhin den legalen Waffenbesitz“, betont ÖVP-Sicherheitssprecher Ernst Gödl heute im Plenum des Nationalrates. Der tragische Amoklauf von Graz habe nicht nur unfassbares Leid bei den Betroffenen ausgelöst, sondern das gesamte Land tief erschüttert. Gödl: „Viele Fragen haben sich dann gestellt. Etwa, wie der junge Täter legal zu Waffen kommen konnte. Warum es zwischen Behörden wie der Stellungskommission des Bundesheeres und dem psychologischen Gutachter keinen Datenaustausch gegeben hat. Und, die Frage, was wir als Gesellschaft und vor allem wir als Politik im Parlament unternehmen müssen, um derartige Taten bestmöglich zu verhindern.“

Köllner (SPÖ) begrüßt Reform des Waffengesetzes

SPÖ-Sicherheitssprecher Maximilian Köllner begrüßt die Reform des Waffengesetzes in der heutigen Nationalratssitzung als längst überfälligen Schritt für mehr Sicherheit in Österreich. Unter anderem werden Altersgrenzen für den Schusswaffenerwerb angehoben, Tests verschärft und Waffenbesitzer regelmäßig überprüft. Auch gegen den illegalen Waffenhandel wird härter vorgegangen. Teile des Gesetzes gelten auch rückwirkend. „Der legale Kauf von Waffen war viel zu einfach. Das ändern wir jetzt und machen Österreich damit sicherer. Wir wollen Sicherheit für Menschen, nicht für Waffen, und wir stehen auf der Seite aller, die frei von Waffen leben wollen“, so Köllner, der harte Kritik an der FPÖ übt, die als einzige Partei gegen das Gesetz stimmt. „8 von 10 Menschen in Österreich wollen ein schärferes Waffengesetz. Sogar 6 von 10 Wähler:innen der FPÖ begrüßen die Verschärfung. Das zeigt klar: Die FPÖ steht auf der Seite der Waffenlobby, nicht auf der Seite der Bevölkerung.“ Die FPÖ bemühe dabei oft das Argument der Freiheit. Köllner hält davon nichts: „Freiheit bedeutet, dass Kinder gesund und munter von der Schule nachhause kommen. Freiheit heißt, dass Konflikte mit Worten ausgetragen werden, nicht mit Waffen. Freiheit bedeutet aber eben nicht, eine Waffe im Nachtkasterl zu haben!“

Köllner: „Können nicht alles verhindern“

Köllner verweist in seiner Rede auch auf internationale Erfahrungen: „Der Blick in die USA zeigt klar: Ein lasches Waffengesetz führt zu mehr Gewalt und mehr Toten. Das kann doch niemand wollen – auch nicht die FPÖ! Australien hat schon 1996 eine massive Verschärfung des Waffenrechts vorgenommen. Dort hat sich gezeigt: Weniger Waffen bedeuten auch weniger Tote.“ Der schreckliche Amoklauf im Juni an einer Grazer Schule, bei dem zehn Menschen getötet wurden, hat die Lücken im Waffengesetz schonungslos aufgezeigt. Diese Lücken werden nun geschlossen. „Wir können nicht alles verhindern. Aber wir können das Risiko deutlich reduzieren und verhindern, dass Waffen so leicht in falsche Hände gelangen. Damit Österreich ein Land bleibt, in dem Sicherheit und Vernunft Vorrang haben“, sagte Köllner.

Warum die FPÖ dagegen gestimmt hat

Als „unausgesprochenen Murks“ und „ideologischen Generalangriff auf knapp 400.000 unbescholtene Waffenbesitzer“ kritisierte heute FPÖ-Wehrsprecher Volker Reifenberger die heute im Nationalrat zur Debatte stehende Novelle zum Waffengesetz. „Was uns die Verlierer-Koalition hier als angeblichen Sicherheitsgewinn verkaufen will, ist in Wahrheit ein brandgefährliches Stümperwerk. Anstatt Kriminelle und den illegalen Waffenhandel ins Visier zu nehmen, wird ein ideologischer Kreuzzug gegen gesetzestreue Waffenbesitzer geführt. Das ist eine Politik, die nicht Sicherheit schafft, sondern untergräbt, weil sie die Falschen trifft und die Polizei mit einem sinnlosen Bürokratiemonster lahmlegt!“, so Reifenberger. Für den freiheitlichen Wehrsprecher wäre die Lösung einfach gewesen. Eine entsprechende Vernetzung der zuständigen Behörden hätte ausgereicht, um die tragische Tat in Graz zu verhindern, heißt es am Mittwoch in einer Aussendung. „Die einzig logische und wirksame Lehre aus dem tragischen Fall in Graz wäre ein automatischer Informationsaustausch zwischen Stellungskommission und Waffenbehörde gewesen“, so Reifenberger, der ergänzt: „Eine Begutachtungsfrist von nur zwölf Tagen für ein derart komplexes Gesetz ist eine Missachtung des Parlaments. Dass die Regierungsparteien dann auch noch fast täglich die Korrektur der Korrektur ihres eigenen Antrags vorlegen, beweist das totale Chaos. Dieser Entwurf ist von vorne bis hinten Murks, enthält vermutlich verfassungswidrige rückwirkende Regelungen und stellt junge Erwachsene mit willkürlichen Altersgrenzen unter Pauschalverdacht. Das ist eines Rechtsstaates unwürdig!“

Hafenecker (FPÖ): Amoklauf noch Frauenmord in Wien hätten verhindert werden können

„Ich möchte im Namen meiner Fraktion den Hinterbliebenen des Grazer Amoklaufs unser vollstes Mitgefühl ausdrücken. Es sind so schreckliche Vorfälle wie jener in Graz, die verhindert werden müssen und mit denen die Politik sorgsam umzugehen hat. Es darf aber nicht sein, dass sie dafür verwendet werden, um ganz andere Dinge zu bezwecken“, erklärte heute FPÖ-Generalsekretär Christian Hafenecker eingangs seiner Rede zur Waffengesetz-Novelle im Nationalrat und fügte hinzu, dass mit dieser weder der Amoklauf in Graz noch der zweifache Frauenmord letzte Woche in Wien hätten verhindert werden können. „Im Fall von Graz hätte ein Federstrich genügt, um ein derartiges Verbrechen in Zukunft zu verhindern: Nämlich, dass die Stellungskommission, die den Täter für psychisch untauglich zum Dienst an der Waffe einstufte, diese Information auch den Zivilbehörden weitergibt. Beim doppelten Frauenmord in Wien hätte dieses neue Waffengesetz auch nicht gegriffen, da der Täter bereits seit zehn Jahren mit einem Waffenverbot belegt war und die Tatwaffe illegal besessen hat!“