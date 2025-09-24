Lotto-Ziehung am 24. September: Diese Zahlen sind 4,4 Mio. Euro wert

Nachdem es auch bei der vergangenen Lotto-Bonusziehung keinen Sechser gegeben hat, geht es am Mittwoch, 24. September 2025 um nicht weniger als 4,4 Millionen Euro. Hier bei uns erfahrt ihr, welche Zahlen gezogen worden sind.

Bei der Lotto-Ziehung am vergangenen Sonntag, dem 21. September 2025 hat es erneut keinen Sechser gegeben, womit nun bereits schon wieder vier Runden „sechserlos“ geblieben sind. Zwei Spielteilnehmer glückte ein Fünfer mit Zusatzzahl, der einen Gewinn von jeweils knapp 52.000 Euro brachte. Ein Gewinn wurde in Niederösterreich mit dem ersten von zwei Tipps auf einem Normalschein erzielt, einer via die Spieleseite win2day mit dem zwölften von 20 Quicktipps. Die LottoPlus Ziehung endete ebenfalls ohne Sechser, wodurch wiederum die Gewinner eines Fünfers zum Zug kamen. Auf sie wurde die Gewinnsumme aufgeteilt, und so erhalten 38 Spielteilnehmer jeweils rund 7.200 Euro. Beim LottoPlus Sechser der nächsten Runde am Mittwoch geht es um rund 250.000 Euro. Beim Joker ist der Doppeljackpot gefallen. Ein Spielteilnehmer aus Niederösterreich und einer aus Wien hatten das „Ja“ neben der richtigen Joker Zahl angekreuzt und gewannen jeweils mehr als 281.000 Euro.

4,4 Millionen Euro im Topf

Damit geht es am heutigen Mittwoch um einen Vierfachjackpot mit einer Sechser-Gewinnsumme von rund 4,4 Millionen Euro, wissen die „Österreichischen Lotterien„. In der folgenden Infobox findet ihr die Zahlen der drei Ziehungen.

Diese Zahlen wurden bei der Lotto-Ziehung am Mittwoch, 24. September 2025, gezogen: Lotto : 10, 23, 27, 32, 42, 44, Zusatzzahl 14

: 10, 23, 27, 32, 42, 44, Zusatzzahl 14 LottoPlus: 3, 13, 14, 23, 33, 41

3, 13, 14, 23, 33, 41 Joker: 2, 8, 8, 5, 8, 9

