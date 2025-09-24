Bis zu 18 Grad: Dieses Wetter hält der Donnerstag bereit

„Tiefdruckeinfluss bringt oft noch dichte Wolken und in der ersten Tageshälfte vor allem im Norden und Osten teils noch kräftigen Regen. Ab der Mittagszeit lässt dieser jedoch allmählich nach. Im Westen ist mit einem ständigen Wechsel aus Regen, Wolken und kurzen Sonnenfenstern zu rechnen. Im Süden sind sonnige Auflockerungen am häufigsten und hier regnet es auch am wenigsten“, prognostiziert die GeoSphere Austria. Der Wind weht meist schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Es werden Tageshöchstwerte von bis zu 18 Grad erwartet.