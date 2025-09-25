Skip to content
Ein 36-Jähriger starb bei einem Unfall in Eferding (Oberösterreich)
Eferding/OÖ
25/09/2025
Tödlicher Unfall

Reanimation erfolglos: Oberösterreicher (36) starb an Ort und Stelle

In der Nacht auf Donnerstag, 25. September 2025 kam es zu einem tödlichen Verkehrsunfall im oberösterreichischen Bezirk Eferding.

Kurz vor 1 Uhr früh lenkte ein 36-Jähriger aus dem Bezirk Eferding sein Auto entlang der B 129 von Alkoven kommend Richtung Eferding. Bei Straßenkilometer 23,15 geriet er aufgrund unbekannter Ursache links von der Fahrbahn ab, fuhr eine etwa zwei Meter tiefe Wiese hinunter, dort eine Böschung hinauf, wobei der Lenker mit seinem Wagen mit dem dortigen Gartenzaun kollidierte. Daraufhin überschlug sich das Fahrzeug und kam entlang der B 129 am Dach zum Liegen. Der 36-Jährige verletzte sich dadurch schwer.

Für 36-Jährigen kam jede Hilfe zu spät

Ein nachkommender Autofahrer verständigte sofort die Rettungskräfte. Das Notarztteam versuchte den Mann zu reanimieren – tragischerweise verstarb der 36-Jährige noch an der Unfallstelle aufgrund seiner schweren Verletzungen.

