Betrunkener am E-Scooter wollte Pensionistin und Beifahrer ausrauben

Ein stark alkoholisierter Mann stoppte Dienstagabend, dem 24. September, das Seniorenmobil einer 85-Jährigen und forderte Geld. Er drohte, das Fahrzeug umzuwerfen. Die Polizei griff rasch ein und nahm den Täter fest.

Der betrunkene Mann war mit seinem E-Scooter unterwegs, als er die Pensionisten aufhielt und bedrohte. Die Polizei war sofort zur Stelle.

Gegen 21.40 Uhr stoppte ein stark alkoholisierter Mann mit seinem E-Scooter das Seniorenmobil einer 85-Jährigen, die gemeinsam mit ihrem 58-jährigen Beifahrer auf der Kapellenstraße unterwegs war. Unter Gewaltandrohung forderte er die beiden zur Herausgabe von Bargeld auf. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, versuchte der Angreifer sogar, das vierrädrige Fahrzeug umzuwerfen, und hob es kurzzeitig an. Die Seniorin und ihr Begleiter blieben unverletzt, erlitten jedoch einen großen Schreck.

Polizeieinsatz

Sofort alarmierte Polizeistreifen trafen wenig später ein. Der Tatverdächtige zeigte sich uneinsichtig, verweigerte jede Auskunft zu seiner Identität und verhielt sich aggressiv gegenüber den Beamtinnen und Beamten. Ein Alkotest ergab fast 1,5 Promille. Der Mann wurde festgenommen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Feldkirch in die Justizanstalt Feldkirch eingeliefert. Neben dem versuchten Raub muss er sich auch wegen Lenkens eines E-Scooters im alkoholisierten Zustand vor der Bezirkshauptmannschaft Dornbirn verantworten.