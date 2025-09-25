Urlaubsstatistik: Österreicher verreisen immer weniger

Die Österreicher waren im 1. Halbjahr 2025 weniger reiselustig: Laut Statistik Austria sanken die Urlaubsreisen um 3,8 %. Vor allem Auslandsurlaube gingen zurück, im Inland bleibt die Steiermark Spitzenreiter.

Die Reiselust der Österreicher hat im ersten Halbjahr 2025 spürbar nachgelassen. Laut Statistik Austria unternahmen sie 11,83 Millionen Urlaubsreisen mit mindestens einer Übernachtung, das sind um 3,8 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum 2024, als 12,29 Millionen Reisen gezählt wurden. Sowohl im Inland als auch im Ausland war ein Rückgang zu beobachten.

Immer weniger Auslandsreisen

Besonders deutlich fiel das Minus bei den Auslandsreisen aus. Sie gingen um 4,5 Prozent auf 5,95 Millionen zurück. Auch innerhalb Österreichs wurde weniger verreist: 5,88 Millionen Inlandsurlaube bedeuten ein Minus von 3,0 Prozent. Damit blieb das Verhältnis zwischen In- und Auslandsreisen zwar nahezu ausgeglichen, verschob sich aber leicht zugunsten des Urlaubs im eigenen Land. Exakt 49,7 Prozent aller Reisen wurden in Österreich verbracht, 50,3 Prozent im Ausland.

Weiterhin beliebt: Kurzreisen

Bei der Dauer der Urlaube zeigt sich ein ähnliches Bild wie in den Vorjahren. Kurzurlaube von ein bis drei Nächten blieben mit 6,7 Millionen Reisen am häufigsten, sie machten 56,6 Prozent aller Urlaube aus. Längere Aufenthalte von mindestens vier Nächten, die sogenannten Haupturlaube, kamen auf 5,1 Millionen und lagen damit bei 43,4 Prozent. Im Jahresvergleich bedeutet das einen Rückgang um 4,0 Prozent bei den Kurzurlauben und um 3,5 Prozent bei den Haupturlauben.

Weiterhin beliebt: Italien, Deutschland, Kroatien

Die beliebtesten Destinationen im Ausland haben sich nicht verändert. Italien bleibt mit knapp 20 Prozent aller Auslandsreisen unangefochten auf Platz eins. Dahinter folgen Deutschland mit 14,6 Prozent, Kroatien mit 10,3 Prozent und Spanien mit 5,6 Prozent. Ein interessantes Detail: Fernreisen nahmen weiter zu. Während 2023 nur 7,0 Prozent aller Auslandsreisen außerhalb Europas und der Türkei stattfanden, waren es 2024 bereits 8,2 Prozent und 2025 nun schon 9,1 Prozent. Auch bei den Inlandsreisen zeigt sich ein klarer Favorit. Am häufigsten zog es die Urlauber in die Steiermark, die sich einmal mehr als beliebtestes Reiseziel innerhalb Österreichs behaupten konnte.

73,4 Prozent fahren mit dem Auto

Die Wahl des Verkehrsmittels verdeutlicht einmal mehr den hohen Stellenwert des Autos. Insgesamt 59,6 Prozent aller Reisen erfolgten mit dem Auto. Innerhalb Österreichs nutzten sogar 74,3 Prozent das Auto. Immerhin jede fünfte Inlandsreise, 21,2 Prozent, wurde mit dem Zug unternommen. Das bedeutet einen leichten Anstieg gegenüber 2024 (20,2 Prozent), auch wenn der Wert unter jenem von 2023 (23,3 Prozent) liegt. Bei den Auslandsreisen ist die Bahn mit 10 Prozent deutlich schwächer vertreten. Dort dominiert nach wie vor das Flugzeug, das im ersten Halbjahr 2025 bei 37,5 Prozent aller Reisen genutzt wurde. Auch beruflich waren die Menschen in Österreich weniger unterwegs. Die Zahl der Geschäftsreisen sank im Vergleich zum Vorjahr um 11,8 Prozent auf 1,73 Millionen. Etwas mehr als die Hälfte dieser Reisen fand im Inland statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 25.09.2025 um 10:03 Uhr aktualisiert