Tirol: Fahrverbot für Lkw wegen Tag der Deutschen Einheit in Deutschland

Am Donnerstag, dem 3. Oktober 2025, gilt in Tirol ein umfangreiches Fahrverbot für den Schwerlastverkehr. Grund ist der deutsche Nationalfeiertag, der „Tag der Deutschen Einheit“.

Von Mitternacht bis 22.00 Uhr dürfen Lastkraftwagen und Sattelkraftfahrzeuge mit mehr als 7,5 Tonnen sowie Lkw mit Anhängern über 7,5 Tonnen auf der Inntalautobahn (A12) und der Brennerautobahn (A13) nicht unterwegs sein, sofern das Ziel der Fahrt in Deutschland liegt oder über Deutschland erreicht werden soll. Mit dem Fahrverbot will die Behörde verhindern, dass Lkw auf Pannenstreifen abgestellt werden und so den Reiseverkehr behindern. Andere bestehende Verbote, etwa das Nachtfahrverbot oder Fahrverbote aus Immissionsschutzgründen, bleiben unberührt und gelten weiterhin.

Zahlreiche Ausnahmen vorgesehen

Nicht betroffen sind Fahrten mit dringendem Charakter, etwa für die Versorgung mit Post, periodischen Druckwerken oder Lebensmitteln in Ausflugsgebieten. Auch Transporte für medizinische Zwecke, Pannenhilfe, Feuerwehr, Müllabfuhr, Straßenbau und Katastropheneinsätze sind erlaubt. Ebenso ausgenommen sind Fahrten im kombinierten Güterverkehr Schiene-Straße oder Wasser-Straße, sofern entsprechende Nachweise mitgeführt werden. Auch Fahrten von und zu Flughäfen sowie Militärflugplätzen, Einsätze des Bundesheeres oder von anerkannten Hilfsorganisationen fallen nicht unter das Verbot. Zudem können Transporte, die nachweislich in Deutschland von bestehenden Fahrverboten ausgenommen sind, ebenfalls durchgeführt werden.