Feuerwehr Mödling begeistert beim Stadtfest zum 150-Jahr-Jubiläum

Beim Stadtfest zum 150-jährigen Bestehen von Mödling war auch die Feuerwehr mit voller Ausrüstung vertreten. Von Löschübungen bis HLF-Besichtigung war für Kinder und Erwachsene jede Menge Action dabei.

Großer Andrang und glänzende Kinderaugen: Die Feuerwehr Mödling war am Samstag ein echter Publikumsmagnet beim Stadtfest zum 150-jährigen Jubiläum der Stadtgemeinde. Im Bereich des Freiheitsplatzes präsentierte sich die Einsatzorganisation mit schwerem Gerät, modernem Fuhrpark und interaktiven Angeboten für Groß und Klein. Mit dabei war unter anderem das geländegängige Waldbrandfahrzeug, verschiedenes Waldbrandequipment, ein Hilfeleistungsfahrzeug (HLF) sowie ein beeindruckender Fire-Trainer, an dem sich auch prominente Gäste versuchten.

Bürgermeisterin löscht selbst – mit Unterstützung der Feuerwehr

Ein besonderes Highlight des Tages: Bürgermeisterin Silvia Drechsler stellte sich mutig der Aufgabe, selbst einen „Brand“ am Fire-Trainer zu löschen – im Beisein von Kommandant-Stellvertreter Peter Kolar und Stadtrat für Einsatzorganisationen Tim Pöchhacker. Die Löschaktion sorgte für Begeisterung bei den zahlreichen Besucherinnen und Besuchern.

Feuerwehr zum Anfassen – Technik hautnah erleben

Viele Kinder und Familien nutzten die Gelegenheit, das Hilfeleistungsfahrzeug von innen und außen zu bestaunen. Besonders beliebt: das Probesitzen im Führerhaus und das Anprobieren echter Helme. „So manche Kinderaugen fingen dabei richtig zu strahlen an“, berichtet die Feuerwehr erfreut. Auch das Interesse an der Feuerwehrjugend wurde geweckt. Die Hoffnung: Vielleicht war unter den kleinen Gästen schon der eine oder die andere Nachwuchsfeuerwehrler dabei, der bald zur Jugendgruppe stößt.

Stark vertreten, sympathisch präsentiert

Die Feuerwehr Mödling zeigte nicht nur ihre Technik und Einsatzbereitschaft, sondern auch, wie nahbar und sympathisch moderne Einsatzkräfte auftreten können. Viele Gespräche, fachliche Infos und gemeinsames Lachen prägten das Bild am Freiheitsplatz. Die Teilnahme am Stadtfest war für die Feuerwehr selbstverständlich: „Als Teil dieser Stadt ist es für uns Ehrensache, beim 150-Jahr-Fest mit dabei zu sein“, so ein Sprecher der Feuerwehr.